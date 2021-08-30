趙薇傳聞天花亂墜　共同富裕被錯誤解讀

內地演藝界名人趙薇曾上演的劇集如《環珠格格》等近日被下架，傳聞她遭到政府封殺，甚至有傳她已出走法國。網民紛紛討論趙薇到底因何事而被封殺，內地甚至有人列出了她的「七宗罪」，估計可能與近期內地演藝圈被整頓的風潮有關係。



趙薇因何被封殺，甚至是否真的被封殺，現在都只是流言，真假只有知情人才知道。然而，一部分將趙薇及內地演藝圈的問題與中央的「共同富裕」政策相提並論，更有部分說法將此與內地打擊阿里的反壟斷行動混為一談。如果熟知內地「共同富裕」及社會主義路線的話，就不難發現這些想法其實反映了錯誤的認識。



台灣與香港不少網民將趙薇與內地演藝界被官方整頓的事情，與最近官方提倡的「共同富裕」混為一談，暗指官方打擊演藝紅人和飯圈是為了「縮減貧富差距」。甚至有人重提未解放前共產黨「打土豪分田地」的口號，指官方希望從這些暴富藝人手上收回財產分給較貧窮的人。也有一些說法指，趙薇與阿里巴巴始創人馬雲在生意上「過從甚密」，兩者最近都被國家監管政策盯上，也反映了國家的「共同富裕」目標其實是針對富有人士的政策。

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「恐共」先入為主的想法

然而，這種想法大多只是偏離事實的空想，與內地推廣「共同富裕」不應混為一談。以演藝界為例，官媒近來所提出的問題其實早已存在，並不是因「共同富裕」才提出。提如女藝人被「潛規則」，性侵、吸毒等行為在娛樂圈已不少新鮮事，而藝人開公司及搞「陰陽合同」逃漏稅等犯罪更是國家一直打擊的對象。例如2018年著名藝人范冰冰逃稅案就是哄動一時的新聞。

而將這些事與馬雲混為一談也是穿鑿附會。在現階段我們無法確認趙薇與馬雲曾否聯合進行過不法行為，但可以肯定的是，內地對於阿里巴巴以及螞蟻金服的反壟斷及監管都並非針對馬雲本人，而是壟斷行為對社會和經濟造成破壞，必須由政府出面監管。對於這些問題，官方的態度向來都是有犯法的就該懲罰，該監管的就監管，並非針對富者的歧視行為。

之所以會有這些誤解，很可能一些人心中對於「共產」的想像。他們認為內地所行的社會主義等於「平均財富」，結果才引致他們將近來一些似有所關係的內地政策串聯起來，解讀為「仇富」和「平均主義」。

趙薇和馬雲。（微博@神勇小白兎）

「共同富裕」不是搞「平均主義」

然而，國家近來雖然屢強調「共同富裕」及「三次分配」等概念，但卻不是一些人所解讀的「平均主義」。上周四（26日），中央財辦副主任韓文秀在記者會上就強調，共同富裕是仍然存在一定差距的共同富裕，不是整齊劃一的平均主義同等富裕，並且不搞「殺富濟貧」。這就清楚表示，國家的政策理念並非「打土豪」的「仇富」行為，而是強調「不能只讓一部分人富起來」。

對於已經富起來的人，必須承認他們相對富裕的現實，也不可能將全國人民的生活水平劃一於相同的標準。古代斯巴達已經證明了，均富與劃一的生活水平難以實行。然而，在承認貧富差距的同時，不等於要無限制地鼓勵貧富差距擴大。國家有責任為貧窮的人提供機會與幫助，令他們有機會改善自己的生活，最終是令更多的人能過上更好的生活，不斷將社會最低層的人口比例減少，營造一個大部分人皆是中產的「橄欖型結構」。

而富人本身已經在社會上有更好的資源與條件，並不需要國家的幫助。國家無論是通過稅收的「二次分配」或是鼓勵企業自身進行「三次分配」，也是盡量利用先富起來的一群去幫助其他還未富起來的人，並非要仇視富有。如果國家敵視財富，這相反會令人民失去工作和發揮創造力去改善生活的慾望，最終達到的很可能只是「共同貧窮」而非「共同富裕」。