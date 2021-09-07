到底是誰誤解了中國？

著名金融投機者索羅斯（George Soros）繼早前批評中國政府近來的市場監管政策毀掉了會生金蛋的鵝，本周一（9月6日）又在《華爾街日報》撰文批評全球財富管理基金貝萊德（BlackRock）加大在中國投資的建議為一大錯誤。早前，貝萊德基金建議投資者將他們在中國相關的投資增加三倍，同時也增加了基金在中國相關領域的投資。基金指出中國市場將幫助投資者確保他們在全球市場的長遠投資回報。



索羅斯一直以來都以看空中國經濟而著名，例如2016年他在達沃斯世界經濟論壇指中國經濟將「無可避免地」（unavoidable）硬著陸，而人民幣及港幣亦將會「毫無疑問地」（without doubt）崩潰。索羅斯一邊「唱衰」中國經濟會崩潰，同時一直將中國形容為美國等自由社會的最大敵人和威脅，又聲稱自己意欲「打敗中國」。

立場先行的美式政經論述

然而，索羅斯對中國經濟的評論基本上都是立場先行，要麼沒有提供理由，要麼就提出一些美國式不辯自證的虛無講法。例如在批評貝萊德推薦中國市場的一文中，他稱貝萊德的投資將會有損失，因為它誤會了習近平治下的中國。至於怎麼誤會了，索羅斯卻又是一廂情願地說，中國不管是國營還是民營經濟都是用於維持中共的專政，因此投資者最終將會因監管政策或是共同富裕等概念而損手。

索羅斯近期連續批評中共，受到中國輿論的關注。（視覺中國）

他最終不忘又補上指今日中美兩國正處於一場你死我活的鬥爭，兩者分別代表壓制與民主的管治理念。這種將中國社會主義經濟邏輯簡單輕易地與「威權」等詞語掛勾的講法，與美國對華鷹派的論述如出一轍。甚至到文章最後，他還鼓勵美國政界立法限制資金投資到中國，其政治意圖更為明顯。到底索羅斯是真的認為中國經濟有問題，還是擔心中國的發展可能超越美國，其實不辯自明。

索羅斯之夢

索羅斯對中國的評論無非是典型的新自由主義論述，他似乎認為除了經濟新自由主義之外的任何道路都是失敗的，也藉着扭曲中國經濟政策的理念，達到中國終將失敗的結論。然而，真正面對困境的並非中國的社會主義路線，而是他所認為「唯一」的新自由主義。在他評擊監管政策時，似乎忘記了2008年美國弄出的金融海嘯正是監管不力所致。批評「共同富裕」意念的時候，他似乎忘記了美國以至整個西方社會都正因為貧富不均而面臨嚴峻的社會問題。而經歷過新冠疫情，不只是拜登政府，甚至全球都出現了「左傾」的跡象。然而，索羅斯還在他的夢鄉裡發着那個資本家能夠掌握一切的春秋大夢，也難怪他不斷視中國為敵。

索羅斯時代是資本家為所欲為的時代，也對社會產生了難以估量的惡果。中國正是吸收了前車之鑑，堅定不再重走西方的這條舊路。對民營企業的監管和規模，並非中國要打擊民營經濟，而是為了令經濟能行穩致遠。例如索羅斯茲茲在念的所謂中國樓市危機，本來就是由國家主動規管所致，是防範樓市過度泡沫化的預防政策。而打擊科企壟斷更是為了中小企業能更好競爭的政策，而全球先進地區都有類似的政策。甚至共同富裕政策，長遠而言也可以提高中產購買力。

就在本周一國務院副總理劉鶴在中國國際數字經濟博覽會上再次重申，民營經濟在中國經濟發展的重要性，支持民營經濟發展的方針不會改變。在過去經濟困難時，國家多次主動支持中小型民企，甚至不惜影響國企銀行的收入向中小企精準投入，也證明支持民營經濟並非只是空話。