改善營商環境不能只靠「止暴制亂」

本星期一（9月27日），特區政府發表《香港營商環境報告：優勢獨特 機遇無限》，並且為此召開了一場記者會。長達68頁的報告內容分為三章，分別是「黑暴動亂和美國遏華戰略對香港經濟和營商環境造成嚴重負面影響」、「制定實施《香港國安法》及落實『愛國者治港』有力維護了香港社會穩定和營商環境」與「重回正軌的新香港營商環境優勢突出，未來發展空間不可限量」。



沒人會否認2019年社會動亂對香港經濟產生的負面影響，也沒人會反對這一年來香港經濟正在慢慢好轉，但問題是要改善香港的經濟環境，這些表面的事情是否就足夠？整份報告儘管篇幅不短，不過它想要傳達的訊息依然沒有超出港府近一年多「止暴制亂」的論述，頂多只是行文引述新近統計數字與第三方評論支持既有論點，卻未看到港府從中提出多些有助日後進一步發展的具體措施。

堆砌數字未如提出實效措施

報告嘗試舉出大量證據支持香港經歷2019年的事件後仍然具備優良營商環境，可是當中卻隱瞞了各種不利於港府的部分。譬如報告第57頁引用倫敦瑪麗王后大學《國際仲裁調查報告》，就刻意突出香港今年在最受歡迎仲裁地點排名回升到第三位，沒有交代這只是追回2018年已掉至第四位的落差；又如報告第14頁將去年穆迪、惠譽下調香港信貸評級的理由歸納為「社會動盪損害營商環境和政治穩定」，明顯是漠視了它們對於特區政府治理能力低下與財政開支龐大的批評。

財政司司長陳茂波發布《香港營商環境報告：優勢獨特 機遇無限》。（盧翊銘攝）

財政司司長陳茂波在記者會上便坦言「這份報告所羅列的內容都是大家所知道的」，但就假設「外國的商人、企業、智庫和媒體」沒有理解「香港故事」，所以才會「有系統、有條理地編寫好」有關報告。相反被問到要如何處理「香港製造」標籤爭議、應付移民潮時，陳茂波則僅回應指「商務及經濟發展局的同事亦正在全力跟進中」、「希望大家也珍惜和掌握這個機會」，及後甚至還叫人去看自己的網誌來了解「報告中……不一一羅列」的具體政策和措施，但這些不才是報告本身最要向公眾交代的事情嗎？

國家公安亦不只看止暴制亂

另外，國家國務委員、公安部部長趙克志在過去周末的一場會議上剛好也談及香港事務，而該會議則指出「隨著香港國安法和完善選舉制度法律的落地執行，隨著國家『十四五』規劃的實施和粵港澳大灣區戰略的加速推進，『愛國者治港』原則必將得到更加嚴格的落實，香港必將在由亂轉治後由治及興」，整體內容方向可謂跟港府的這份報告大同小異，而兩者最大的差異在於公安部會議最後仍不忘強調要「著眼維護香港長治久安，加強破解深層次矛盾問題的研究謀劃」。

國務委員、公安部黨委書記兼部長趙克志。（人民網）

雖然趙克志還擔任中央港澳工作協調小組的副組長，然而上述言論終究是出於公安部會議，那麼當連最應該重視「止暴制亂」的公安部都知道香港問題難以單靠這一板塊來解決時，為什麼港府的財金官員之首居然還只知道不斷重複同一訊息？社會風波落幕將近兩年，甚至「十四五」規劃出台也超過半年，所謂「止暴制亂」與抓緊「十四五」機遇的重要性，老早亦經受時間的驗證，比起如此喋喋不休再三重申此等「有目共睹」之事，香港政府官員有其他更重要的本地經濟及民生事務要處理才對。