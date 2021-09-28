內地尚且居安思危　香港亟需產業政策

撰文：評論編輯室
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今屆世界網路大會烏鎮峰會於上周日（9月26日）順利舉行，國務院副總理劉鶴在出席發展演講時，強調數字經濟創新的發展機遇，期間他指出要中國當下數字經濟發展須克服「鮑莫爾病」以實現包容性增長。

「鮑莫爾病」（Baumol's cost disease）的理論是由已故美國經濟學者威廉．鮑莫爾（William J. Baumol）於1960年代開始提出。這套理論將經濟生產依其生產力提升的速度基本分成「進步部門」（生產力提升較快）及「停滯部門」（提升較慢）兩者。傳統上，進步部門是指生產力易通過科技提升的製造業，反之停滯部門則是指生產力難以提升的服務業。例如，科技改善了生產效率，當下更少的工人能產出比一百年前更多的鋼鐵，是謂「進步」；但如果現在開一間餐廳，所須的人手與一百年前可能沒有多大分別，生產效率是「停滯」。

鮑莫爾指出，服務業這類「停滯部門」生產效率比較慢，如果他們的需求是沒有彈性的，長期下去它們會吸引更多的勞動力集中，也會分薄整體經濟成長的效率，使社會出現慢性經濟放緩。

數字創新克服「鮑莫爾病」

這個理論當下在美國、歐洲等先進國家已得到很好的驗證。製造業不斷萎縮，低端服務業成為主要勞動密集市場，拉低了整體的經濟發展速度。近來，美國因為疫情之故，「鮑莫爾病」更有趨嚴重的情況。由於民眾因為美國政府派現金政策而失去工作意欲，大量低端服務業出現人力不足的情況，這樣迫使他們要提高薪金爭奪有限人手。這使得人工上漲，連帶通脹加速，但這些工作的生產效率仍舊很低，經濟並沒有出現相應的發展，這將加重了經濟出現「滯脹」的危機。

相對於歐美等所謂先進地區，中國的製造業在國策的支持下，在整體經濟中保持了重要的比重，2020年的GDP中有38%來自第二產業。劉鶴在數字經濟創新會議中提出要克服「鮑莫爾病」，不單是強調製造業，更是希望能從根本上克服「服務業=停滯部門」的這個前提。在過去一個世紀，工業革命的形態主要是以工業生造為主，因此生產力改善主要在製造業。但數字經濟發展對服務業可能有革新性的改變。諸如人工智能（AI）、大數據等數字化成果，如果能大大改變服務業的生產效率的話，即意味着服務業可以擺脫成為「停滯部門」的宿命。

2020年中國的GDP中仍有38%來自於第二產業。

香港更須思考產業結構

擁有強大製造業及創新服務業的中國內地尚且在思考如何克服「鮑莫爾病」，但反觀第二產業只佔6.5%的香港卻鮮有提及這個問題。香港與美國經濟非常相似，製造業已經外流，服務業成為「停滯部門」，經濟欠缺增長點而放緩。

除了提倡製造業回流外，香港也可以思考如何改變服務業的生產力問題。香港的低端服務業支柱如零售、旅遊的生產力已長久沒有提升，例如飲食業仍然高度依賴低端勞動力，自動化程度極為落後。而高端服務業中，金融的增長算比較理想，但其主要動力並非來自於技術和數字改革所產生的生產力上升，而只是來源自諸如美國放水、內地資金南下等金融機會。在創新服務業方面，香港更是欠缺足以與內地數字巨企比較的企業。香港執政者必須思考如何以創新科技改變服務業整體的效率，才能克服「鮑莫爾病」。

恒大是經濟轉型必須處理的問題內地經濟轉型是香港發展機遇恒大債務危機　源於政策選定贏家？到底是誰誤解了中國？
劉鶴
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