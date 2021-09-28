內地尚且居安思危　香港亟需產業政策

今屆世界網路大會烏鎮峰會於上周日（9月26日）順利舉行，國務院副總理劉鶴在出席發展演講時，強調數字經濟創新的發展機遇，期間他指出要中國當下數字經濟發展須克服「鮑莫爾病」以實現包容性增長。



「鮑莫爾病」（Baumol's cost disease）的理論是由已故美國經濟學者威廉．鮑莫爾（William J. Baumol）於1960年代開始提出。這套理論將經濟生產依其生產力提升的速度基本分成「進步部門」（生產力提升較快）及「停滯部門」（提升較慢）兩者。傳統上，進步部門是指生產力易通過科技提升的製造業，反之停滯部門則是指生產力難以提升的服務業。例如，科技改善了生產效率，當下更少的工人能產出比一百年前更多的鋼鐵，是謂「進步」；但如果現在開一間餐廳，所須的人手與一百年前可能沒有多大分別，生產效率是「停滯」。

鮑莫爾指出，服務業這類「停滯部門」生產效率比較慢，如果他們的需求是沒有彈性的，長期下去它們會吸引更多的勞動力集中，也會分薄整體經濟成長的效率，使社會出現慢性經濟放緩。

數字創新克服「鮑莫爾病」

這個理論當下在美國、歐洲等先進國家已得到很好的驗證。製造業不斷萎縮，低端服務業成為主要勞動密集市場，拉低了整體的經濟發展速度。近來，美國因為疫情之故，「鮑莫爾病」更有趨嚴重的情況。由於民眾因為美國政府派現金政策而失去工作意欲，大量低端服務業出現人力不足的情況，這樣迫使他們要提高薪金爭奪有限人手。這使得人工上漲，連帶通脹加速，但這些工作的生產效率仍舊很低，經濟並沒有出現相應的發展，這將加重了經濟出現「滯脹」的危機。

相對於歐美等所謂先進地區，中國的製造業在國策的支持下，在整體經濟中保持了重要的比重，2020年的GDP中有38%來自第二產業。劉鶴在數字經濟創新會議中提出要克服「鮑莫爾病」，不單是強調製造業，更是希望能從根本上克服「服務業=停滯部門」的這個前提。在過去一個世紀，工業革命的形態主要是以工業生造為主，因此生產力改善主要在製造業。但數字經濟發展對服務業可能有革新性的改變。諸如人工智能（AI）、大數據等數字化成果，如果能大大改變服務業的生產效率的話，即意味着服務業可以擺脫成為「停滯部門」的宿命。

2020年中國的GDP中仍有38%來自於第二產業。

香港更須思考產業結構

擁有強大製造業及創新服務業的中國內地尚且在思考如何克服「鮑莫爾病」，但反觀第二產業只佔6.5%的香港卻鮮有提及這個問題。香港與美國經濟非常相似，製造業已經外流，服務業成為「停滯部門」，經濟欠缺增長點而放緩。

除了提倡製造業回流外，香港也可以思考如何改變服務業的生產力問題。香港的低端服務業支柱如零售、旅遊的生產力已長久沒有提升，例如飲食業仍然高度依賴低端勞動力，自動化程度極為落後。而高端服務業中，金融的增長算比較理想，但其主要動力並非來自於技術和數字改革所產生的生產力上升，而只是來源自諸如美國放水、內地資金南下等金融機會。在創新服務業方面，香港更是欠缺足以與內地數字巨企比較的企業。香港執政者必須思考如何以創新科技改變服務業整體的效率，才能克服「鮑莫爾病」。