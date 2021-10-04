行會成員、問責官員皆要對施政負責

國慶前夕，中聯辦主任駱惠寧連環落區，不少港府高官在國慶當日也接力落區。行政會議成員葉劉淑儀在社交媒體質問「特區政府一眾官員，你們醒覺了沒有？」其後民政事務局局徐英偉留言回應指自己和其他官員「都走入群眾，了解及關心香港各種民生問題」，並且還說希望下次「同葉太一齊走入社區，解決社區市民關注的民生問題。」



中聯辦在一定程度上反映中央政府的看法，其言行在客觀效果上帶有督促港府施政的作用。尤其駱惠寧在探訪籠屋住戶期間說「香港同胞的煩心事，始終牽動着中央的心」，而他還選擇連續兩年趁國慶期間探訪惡劣住所的居民，自然容易讓人解讀為對港府長期無法除去民生沉痾表達不滿。

何靖與落馬洲警署指揮官及市民交流。

港官落區卻沒有化成政策

相較之下，香港政府的官員雖不時落區，但終究被視為走過場的表演，沒有落實成為政策。以房屋為例，運房局局長陳帆在上任之初同樣探訪「劏房」居民，期間承諾盡力覓地建屋，又會跟不同房屋機構尋找解決方案，希望租戶要「頂住、撐住」。但四年過去，政府卻只拋出「劏房」租務管制方案和協助興建過渡性房屋，對改善住屋只能是聊勝於無。

在這背景下，葉劉淑儀批評官員「並未真正走入群眾，對香港各種民生問題似乎無動於衷」，表面看來也可謂合情合理，不論是回應的徐英偉還是其他官員也要深思。不過，當發言者其實是行政會議成員的時候，這番言論的正當性卻也不無商榷空間。

中聯辦主任駱惠寧探訪「籠屋」住戶。（中聯辦）

行會成員與官員不遑多讓

葉劉不時會探訪基層市民，兩個月前她便又一次探訪「劏房」戶，並向租戶承諾透過其擔任主席的新民黨跟進生活狀況。但即使如此，在房屋政策缺失上，她身為行會成員協助行政長官決策、分享治港權力，而且遵守着集體負責制，所以她其實與問責官員不遑多讓，同樣是責無旁貸。

葉劉認為官員落區未有走入群眾後，徐英偉主動留言籲「一齊走入社區」，倒歪打正着揭示了行政會議成員不能獨善其身。要市民感受到政府改革的真心誠意，官員自然必須拿出具體措施改變現況，而「落區」只當視作檢視此等政策效果的行為，同時行政會議成員亦應做好本份，向政府提出有建設性的意見。

駱惠寧在落區探訪時提到知悉「特區政府正在積極謀劃，也希望全社會共同努力」，未知他指的謀劃是否指行政長官日內即將發表的《施政報告》，然而無可置疑的是行政會議也是政府和社會的一部分。行會成員同樣應該多點承擔，合作一同幫助解決香港的深層次矛盾。