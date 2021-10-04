破解住房矛盾　豈容官員再拖

上星期四國慶日的前一天（9月30日），中聯辦主任駱惠寧探訪了旺角「籠屋」住戶及香港仔避風塘漁民，同日副主任何靖也到了元朗聽取有關申請過渡性房屋計劃有關情況的介紹。駱惠寧對於「籠屋」的居住條件感嘆「耳聞不如目睹」，並且表示解決香港住房問題最根本和起決定性的作用應該是確立「以人民為中心」發展理念。同時，該辦新聞稿還預告了這樣的基層走訪活動以後會變得常態化。



到中聯辦官員展開出訪後的第二日即國慶當天，幾名特區政府問責官員隨即進行同類活動，財政司司長陳茂波、運輸及房屋局局長陳帆、民政事務局局長徐英偉分別「落區」探訪不同地方的「劏房」與公屋住戶，其中陳茂波探訪後撰寫的網誌寫到「有中央的支持，加上特區政府的努力，沒有破解不到的矛盾，要有遇水架橋、逢山開路的意志和決心」，而運房局社交媒體專頁亦發文指出「每次探訪後的感受都鞭策着我們，必須竭力增加公營房屋的供應」。

中聯辦主任駱惠寧探訪「籠屋」住戶。（中聯辦）

港官依舊未肯直視問題

儘管近日中聯辦主動關注香港的社會民生事宜，但正如駱惠寧所言住房問題的解決依然應該由「特區政府……積極謀劃」。中聯辦這方面頂多起出督促作用、沒有可能越俎代庖，無奈港府官員似乎還未能意識到這點，像是陳茂波的網誌實際便只籠統說了幾句對於土地房屋「必須投入最大的力量去破解和應對」、「要有新思維」，之後卻立刻轉去推銷他早前發表那份跟民生毫無關係的《營商環境報告》，根本讓人看不出來有直接面對問題的意願。

根據差餉物業估價署的最新統計，今年8月私人住宅租金指數已經創下一年半的新高，而售價指數亦係在7月到達歷史高位後終於稍見回落。此外，社區組織協會日前進行調查，發現各區單位實際租金其實皆高於官方估算的應課差餉租值，分間單位實際租金平均有估算租值的兩倍以上，最誇張的個案甚至可以高達九倍之多。上述一系列數字在在反映出本港居住環境此時此刻仍在繼續惡化，港府官員一直以來的拖延和不作為肯定是責無旁貸。

高球場研究逾期未完成

既然土地房屋問題是香港最尖銳矛盾已經成為共識，特區政府就更應該在相關政策措施上加快步伐，而非繼續廢時耗力進行對實際問題於事無補的公眾形象工程。就以曾經引發廣泛關注的粉嶺高爾夫球場用地為例，原先訂於今年上旬或之前完成的局部發展技術研究至今未見報告蹤影，政府甚至繼續將球場毗鄰的土地招標拍賣給私人地產發展商，這種處理明顯就是沒將該區增建公營房屋視為首要任務。

粉嶺高爾夫球場。（資料圖片/梁鵬威攝）

隨着行政長官林鄭月娥最後一份《施政報告》發表在即，各方亦陸續傳出當中有關土地房屋政策的消息，然而不少內容現時看來似乎仍是重新包裝既有措施、欠缺真正全面突破，況且政府過去給出的時間表往往過慢並且無法及時遵守，自然更加讓人擔心再次落得「雷聲大、雨點小」。眾多高官假若再以如此怠慢態度看待問題，不拿出具體行動來展示空口無憑的「意志」和「決心」，那麼在他們治下只怕深層次矛盾還是難以破解。