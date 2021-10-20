電價飊升　改革收費架構有得諗

國際燃料價格升浪波及香港，近來工商業和住宅每月電費較前幾個月明顯增加，預計未來幾個月升勢持續。在收費機制上，短期內兩電要運用較預期為多的電費穩定基金結餘減緩加幅，更根本的做法是，政府要求兩電向工商業採取累進收費，並推出更多靈活收費模式，以減輕住宅電費負擔為先。



煤、天然氣、石油等化石燃料的價格自去年下半年起上升，近月升勢尤其凌厲。上升原因繁多，共同點是疫後各地恢復生產，而極端天氣一度破壞了礦場運作，而且預測冬季嚴寒，增加燃料需求。對於天然氣而言，不少國家因為減碳而轉用天然氣，卻遇上主要產氣國俄羅斯出口量趨降，輸入國家要向國際市場搶購，從而推高氣價。

在香港，用戶開始感受到能源價格貴的影響，以兩電為例，中電的天然氣佔能源組合近半，港燈天然氣和煤各佔一半，兩企住宅現時的燃料調整費為近月高位，中電的費用由低位的每度28仙增加21.8%至34.1仙，港燈由14.9仙增加72.4%至25.7仙。撇除所有優惠，以每月300度電量計算，中電收費增加約5%，港燈收費增加約9%。雖然政府自6月起每月向住戶發放電費補貼，但政府應該沒有預計燃料費上升，以至補貼效用迅即被抵銷，對住戶成員較多或者居住在沒有電錶的劏房居民的好處更為有限。

莊偉茵表示電費是否凍結，有一籃子因素影響。(雲嘉晉攝)

政府補貼難長遠 關鍵在於收費收革

幸而，兩電的電費穩定基金滾存金額遠較去年底的預測為高，港燈和中電去年預測今年底帳目分別只剩3.3億和7.28億元，但今年年中卻分別增至12.58億及23.5億元。這項帳目是儲存兩電准許回報外多付的款項，即是用戶多交的電費。既然用戶有需要，兩電更應迅速動用款額抵銷電費。

早在幾年前，政府、兩電和環保團體也表達減碳帶來能源價格上升，政府有見及此推出了另一項為期五年的電費紓緩計劃，但若然轉型的成本陣痛比過往預期嚴重，一如現時景況，補貼額不足解民困，市民對轉型的支持度勢必減低。作為電力市場的監管者，政府除了補貼外，也要與兩電商討改革收費結構，務求在從根本減輕市民的電費負擔。

現時兩電的准許回報率是根據資產計算，變相鼓勵電力公司透過增加資產投資，獲取更高回報，同時發展民間發電系統亦與其根本利益相衝突。（資料圖片）

首先，政府要仿效內地和其他地方，落實分時段收費。此舉能鼓勵用戶在低價時段用電，減少一窩峰用電情況，從而減少運作發電機組運作，中長期遏止電價上升。環境局局長黃錦星在解釋本屆《施政報告》時提出當香港完成更換智能電錶後可以探討住宅分時段收費，但既然分時段收費對用戶有利，好應盡早籌劃。其次，基於工商業佔本地售電量大部分，政府要求兩電向商業用戶和最高負荷用戶採取累進收費，終止現時累退收費的做法，令商戶承擔應有的燃料開支。

兩電和政府即將商討來年電價，估計兩電會趁機提高基本電價和該年燃料調整費，用戶勢必百上加斤。政府必須從嚴把關，先要求兩電控制成本和改革收費結構，在用盡辦法後才考慮批准加價申請，而審核加幅時也必須對住宅用戶的影響最少。