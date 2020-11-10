兩電凍結電價只能止一時之痛

因為燃料價格下跌，兩電周二（10日）宣布明年凍結電費。經濟不景可望平抑未來三兩年電費，但在利潤管制協議下，兩電不斷增加固定資產，電費長遠上升的格局難變。政府遲遲不改革利益架構，引入競爭，又任由兩電發展開支轉嫁用家，只靠補貼減輕民怨，施政稱不上積極有為。

新冠肺炎疫情導致燃料價格大跌，抵銷開支增幅和售電量下降的影響。港燈和中電基本電費分別維持在每度1.218元和1.264元。

兩電今宣布調整電費。（資料圖片 / 張浩維攝）

凍結電費一年難言喜訊。一來電費終究沒有下調，但住宅商戶收入減少之餘，明年公帑補貼只剩每月50元，市民還是要繼續支付2019年水平的電費，二來影響電費價格的結構因素不變，只要經濟在兩三年復甦，電費勢必重拾升軌。

市民或早已付貴電價

兩電近年增加天然氣發電比例，呼應世界生產潔淨能源的趨勢，亦滿足香港政府的減排標準。天然氣的發電成本的確較煤貴，但單單說能源組合變化導致電價上升，顯然過於粗疏。燃料來源、買賣合約、硬件成本同樣左右電價。當中，中電極有可能在過去十多年「買貴氣」。

以中電為例，中電在1996年起引入南海崖城氣田的天然氣，企業稱氣田快將枯竭，故在內地和香港政府的能源協議下，與中石油洽商，在2013年起經西氣東輸二線管道，從9,000公里外的土庫曼引入補充氣源。

政府早前與兩電簽訂新一分利潤管制計劃協議，將准許回報率由9.99%下調至8%（資料圖片）

然而，擁有崖城氣田的中海油早於2006年已稱儲氣量足，而氣田至今供氣量穩定。其次，中電堅稱西氣東輸價格甚具競爭力，但為期廿年的西氣東輸合約，在簽訂後一年遇上國際氣價下跌，中電不能廉價買氣，其後五年的電費升近一成。港燈恰巧更新天然氣合約，其後電費基本不變至2018年，外界推論港燈合約下的氣價較中電便宜。

一切源於利潤管制協議

中電誤判形勢，導致早期燃氣成本上升，但苦果隨時由消費者承擔，因為利潤管制協議確保兩電每年賺取回報。縱使現時的准許回報率已經由上一份的9.99%降至8%，但仍是相當豐厚。市面上看來沒有甚麼穩賺不賠的生意，即使政府為保障營運穩定、鼓勵電力公司持續投資而有特殊優待，保障比率仍大有下調空間。猶有甚者，政府在2018年批准兩電五年合共約800億元資本投資。在協議下，更大量的固定資產將可帶來更高的回報，更有條件增加電費，遑論減價。

為推動可再生能源發展，政府及兩電由2018年陸續實行「上網電價」計劃。（資料圖片／盧翊銘攝）

說到底，政府遲遲不肯開放電力市場，並與兩電續簽利潤管制協議，保障兩電利潤和壟斷地位，市民則任由兩電魚肉。政府冒不起供電不穩的風險，拒絕開放電網，只批准小規模、使用可再生能源的上網電價。然而，可再生能源的發電潛力不容少看，以韓國為例，現時可再生能源佔能源組合的比例已達15.1%，政府計劃在2034年把比例推高至40%。港府同樣可以發展太陽能、風能等綠能，向兩電施壓。此外，內地南方電網的供電可靠度上升，港府可以了解其能源組合和減排措施，如果兩者跟本地兩電情況相若，那港府就可與之洽商，輸電來港。

政府與兩電訂立利潤管制協議，結果作繭自搏，難以調控電價於合理水平。政府和兩電為平民怨，分別以公帑補貼和各式各樣的資助計劃減輕開支，但其實只能算為飲鴆止渴而已。唯有政府直面公用事業權力結構問題，港人才會相信政府回應市民所需。