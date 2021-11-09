香港的房屋過渡期何時完結？

有深水埗區議員收到區內過渡性房屋「南昌220」租戶查詢，指兩年期的租約將於明年8、9月屆滿，而該幅土地的租用期亦將在明年12月完結，租戶擔心租約滿後若未獲派公屋單位，就要回去租住「劏房」。有關事件使得過渡屋改善輪候公屋市民居住環境的作用再受質疑。



南昌街項目由發展商於2017年下半年借出土地起，經過一番籌備和興建，到去年8月才安排住戶入伙。隨着土地租用期將於明年12月完結，加上發展商已在附近地皮打摏，街坊和區議員估計土地和租約租期難再續。

在屋宇署批出項目圖則的2018年初，公屋一般申請者輪候時間為5.1年，但到今年中已增至5.8年。換言之，南昌過渡屋租戶很大機會未能銜接上公屋。本周二（11月9日）的深水埗區議會會議上，營辦機構東華三院代表透露只有約廿戶已獲編配或將獲編配公屋，即有60多戶要處理租約滿後事宜。

過渡屋未能銜接公屋個案或陸續有來

「南昌220」的例子反映政府的屋政策一再失誤。本來就是因為當局興建公屋進度嚴重落後，才會導致申請者輪候三年獲配屋的承諾無法兌現，而設立過渡屋原意就是希望安置當中居於不適切住房的家庭。

10月29日，林鄭月娥參觀位於深水埗南昌街的過渡性房屋項目「南昌220」。（政府新聞處）

營辦機構承諾會盡其責任安排後續安排，例如與統籌過渡屋項目的香港社會服務聯會密切聯繫，轉介租戶到其他過渡屋項目，以及規劃搬遷財務安排等，算是無可奈何的選擇。隨着公屋興建進度繼續落後，而入住過渡屋的住戶愈來愈多，加上不少項目是由發展商借地，其租期始終有限，過渡屋租戶有機會不能直接上公屋的例子日後勢必繼續出現。

勿讓過渡屋尾大不掉

更令人擔憂的是，政府連興建過渡性房屋本身似乎也是落後進度，更以推遲全數興建時間掩飾「走數」。政府在2019年10月定下三年提供1萬單位的目標，包括興建和納入現存單位，後於去年1月提升數量至1.5萬個，又於日前稱「已經找到足夠的土地」建造逾1.6萬個單位。可是正如公屋計量般，找到土地不等於過渡屋落成有期。截至上月底，三年期過了兩年，只有1,306單位落成，4,415個正在動工的單位最快到明年初才落成，另有近1.02萬單位仍在「諮詢、採購及／或招標」的啟動階段，落成時間必定更晚。

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怎料政府舊債未清，今年《施政報告》又已急不及待把供應量加碼為2萬個，卻只訂下「未來幾年」的含糊目標。外界難以監察進度，只留下政府一拖再拖的印象。香港有數以萬計住在惡劣環境而苦等公屋的住戶，過渡住房數目只是杯水車薪。在僧多粥少的境況下，搬遷戶會跟新申請戶競爭單位，不同非政府組織協調兩類住戶勢必遇上麻煩。

過渡性房屋注定是個房屋政策怪物，若然措拖運作順暢理想、短暫改善基層家庭生活，那其存在尚能說是聊勝於無，可是現實情況似乎卻是政府借此藉口拖慢興建公屋，甚至投放資源集中發展他們眼中認為「多快好省」的過渡屋，然而它的進度倒又不是完全令人滿意。況且萬一過渡屋未能令住戶過渡至公屋，甚至導致居民回歸「劏房」，住戶只會對政府和社會更感失望。這樣看來，政府還是應該傾盡全力興建公屋，履行三年首次配屋目標才對。