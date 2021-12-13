寬鬆防疫終要收緊　從嚴把關走得更遠

英國政府因應變種病毒Omicron感染個案不斷上升，在當地周日（12日）把防疫級別由第三級升至第四級，並強調Omicron令公營醫療系統承受巨大壓力。外國例子說明病毒共存論不切實際，香港政府近日嚴格把關出入境和收緊防疫要求，無疑更能確保幫助社會早日正常運作。



英國政府的聲明提到Omicron傳播得較Delta快，即使疫苗的保護力下降，但接種仍然有好處，呼籲國民打針，不論是第一、二針還是加強劑。政府呼籲在周一（13日）起實施在家工作，而英格蘭已經規定室內公共場合必須戴口罩。當國會在周三（15日）表決通過後，疫苗護照便會在夜總會和聚眾場合實施。運動項目若有逾萬人觀看，觀眾也要完成接種疫苗。除了英格蘭外，英國其他地區亦有相應措施。

重症率即使少 量多也是問題

近期不少報道引述醫學界估計，Omicron導致重症和死亡的比率較低，疫症未致於回到去年初爆發時或者在今年中Delta成為主流病毒時那麼嚴峻。然而，單是迅速傳播這一點便令人憂心。可以預期，當社會出現廣泛感染，即使只有極低比例的人口重症以至死亡，患者實際數目仍然不可忽視。重症率少而量多，必然導致住院人數上升，英國正正面對此情況。

英國政府周日（12日）提高新冠防疫警戒級別至第四級，以應對變種病毒Omicron的迅速傳播。（AP）

該聲明強調Omicron出現令醫療服務風險額外急速增加。倫敦衛生與熱帶醫學院推算，若然英格蘭一直不提高防疫要求，在本月至明年4月，高峰期每天的入院人數會多於2,000人，17.5萬人住院，2.47萬人死亡，而這推測已是最樂觀。在最悲觀的情境，到4月將有49.2萬人住院。收緊社交距離措施，為民眾打疫苗加強劑是英國避免疫情惡化的必要手段。

措施徹底落實 疫情才可穩定

英國的近況對香港甚有啟示。香港人口密集非常，若然香港跟隨英國在較早時間放寬入境限制，Omicron勢必已從外地傳入後在社區高速散播。再者，香港已接種兩針疫苗較英國低，接種加強劑的比例更低，市民感染Omicron而患重症的比例理應較英國高。本地醫療系統長期緊張，目前又正值冬季流感高峰期，增收Omicron病人只會令醫院百上加斤。

陳肇始表示，變種病毒omicron變異多，傳染力更強，政府要「比嚴陣以待更嚴重以待。(盧翊銘挕)

常言做事要防患未然，港府維持嚴謹的入境限制，催谷接種疫苗，擴大加強劑接種對象，擴大安心出行使用範圍等，值得肯定。面對傳染力更高的變種病毒，大眾不可奢望疫情短期終結，反而要有心理準備未來防疫要求有所提升。諸如疫苗護照等措施，只要能有效提升接種率，減少確診者重症機會，避免醫院爆煲，政府也要考慮。

那邊廂，民間亦要多加配合政府防疫措施。唯有疫情穩定，社會才得以有時間和資源進行其他改革。近月港島東醫院聯網為眼科服務重新分工，有市民白內障手術的輪候時間減少近八個月至兩年多。若然疫情有新一波爆發，醫院重整非緊急服務就功虧一簣。

政府有時被批評實行世上最嚴厲的入境隔離檢疫措施，更有商會高層因此辭職。檢疫措施的確阻礙商貿往來，但政府的首要工作是維護民康，不能為了通關而貿然犧牲性命。