香港健康碼推行在即　行政配套要全面

政府周四（2日）公布通關安排，市民日後返回內地須在智能手機安裝「安心出行」程式，再將出行紀錄連接至「香港健康碼」。市民可以由下周五（10日）開始到政府網站實名註冊，上載住址證明及「安心出行」行蹤紀錄後，便可以獲取相應顏色的「香港健康碼」（「港康碼」）。



對通關事務，創新及科技局與政府資訊科技總監辦公室已在技術層面提供支援，但在政策硬件配套之外，政府亦要應對軟性執行問題，尤其是「港康碼」的操作程序似乎仍然會對處於數碼鴻溝的人士構成困擾。

政府應對了數碼鴻溝

「港康碼」進行註冊，及後每次登入又需要以手機電話短訊作核實，對於不熟識電子設備操作的市民——尤期長者——會產生不便。尤幸政府明顯汲取了「安心出行」的教訓，表明為了解決「港康碼」所引起的數碼挑戰，正在計劃跨部門動員落區，協助市民申請、下載及使用「港康碼」。

在「安心出行」方面，大眾一直關注視障人士未能順利使用，政府亦一同提出了應對方案。當局將會向申請「安心出行」的處所派發凸字膠套，以便視障人士以點字識別二維碼位置，使用「安心出行」記錄行蹤，繼而可以將記錄連結至「港康碼」。

街市強制使用安心出行。（歐家樂攝）

政策需要補救的原因

「安心出行」的補足工作固然可取，有望令政策推行得更順利，但也反映當初計劃未夠全面，只在被指出問題後才加以應對。這種情況日後必須改善，以免拖累政府的號召力，影響未來的施政效率。

以「港康碼」為例，政府應一早意識到未必所有市民都能夠上網。根據統計處4月15日最新發布的《資訊科技使用情況和普及程度》顯示，2020年仍有約50萬10歲或以上港人沒有智能手機。政府如今計劃向有智能手機的市民提供教育及協助服務，但以早前的消費券事件可見，即使政府方面派出人手協助登記消費券，約200人仍因資料有誤而到最終仍未能領取，行政安排必須更好規劃。

數百名申請消費券不成功的長者及其他市民，在9月2日到消費券秘書處查詢及補交手續，人龍排至大廈外，有個別人士鼓譟。（廖雁雄攝）

另外，局方指正在與慈善團體或電訊公司作出協調派發手機及電話卡，但同時強調所有資源上會由相關機構承擔。這令人擔心政府即使了解問題所在，但卻將責任推到非政府機構之上。一旦機構可能因為不同因素，例如經濟考量而未能配合有關施政時，政府是否又只能將問題擱置不理？有見及此，為何不直接由政府承擔起此項工作？

通關乃得來不易的一步，當局必須周全規劃，以確保萬無一失。