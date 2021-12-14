立法會選舉｜政策政綱才是實力

選舉改制後首場立法會選舉將於12月19日舉行，153人競逐90個議席。大批新人上場由於知名度較低，以往亦未必有亮麗成績，但過往曾參選過立法會選舉的候選人又是否代表表現較好？



上周三（8日），參選新界西北的民建聯周浩鼎、實政圓桌田北辰和新思維黃俊瑯出席港台選舉論壇。周浩鼎期間多次批評田北辰是「二五仔」、「騎牆派」及指控其「黑暴時走去搞警察」，而田北辰則反擊指周浩鼎上屆參選立法會「超級區議會」議席時曾找他助選，而自己更二話不說去幫忙。

互相指罵不如比拼實力

事後周浩鼎對翻舊帳行為向田北辰道歉，事件亦就此告一段落。但這事也提醒了我們，較重要的實質政策內容有時在辯論中容易被對罵聲蓋過，大眾難以得知候選人到底對於時政事務有何獨特見解，對於該區的事務了解又是否充足。

一眾候選人理應把握機會向大眾闡述自我，展示出自己是有價值的人選，值得大眾投下信任的一票，而非通過使用指罵對方過往缺失的手段去惹起大眾關注。互相指罵並不能說明自己的可取之處，變相更像是要大眾從壞與更壞之間作出選擇，對於候選人要推銷自己而言，這並不是一個理想的做法，而且更不利於往後社會的發展。因為候選人只需期望對手做得更差，而不是推動自己做得更好。

周浩鼎在論壇上多次批評田北辰是「二五仔」、「騎牆派」。（資料圖片）

候選人簡介是第一戰場

縱觀是次選舉，除了被對罵搶了風頭之外，更為人詬病的是有候選人似乎並未打好政綱以及政策論述的根基就貿然出戰。例如候選人向政府提交的簡介，可以讓市民直接及主動地獲取候選人的訊息，上至政策政綱、主張及意識形態，下至年齡、性別及外貌。候選人若具備實際的政綱及政策論述，配合善用訊息傳播媒介，選民可以全面了解他們為何值得成為被選之人。

然而又以新界西北選區作為例子，新思維黃俊瑯的宣傳文本中完全沒有提及自己的政綱，只有填滿藍色的頁面，配上中間一點白色，並寫道：「你真係想清一色？」，純粹表達自己非建制派一員。我們當然不希望立法會「清一色」，歡迎甚至支持非建制派參選，憑實力爭取選民支持。但議會需要的是有貢獻的聲音，對政策有充份的論述，就算市民不希望議會內部「清一色」，候選人亦應該以政綱交代為何捨他們其誰。

新界西北選區另外兩位候選人之中，民建聯周浩鼎就提及西北規劃、國民教育及推動通關，而實政圓桌田北辰則指會在愛國愛港的前提下，以市民的利益為依歸去監察政府施政，再提出可行建議。這些議題誠然對香港發展重要，但如何實正展開改革，讓市民盡快感受到新政治形態下的不同，也是說有所謂的「獲得感」，各候選人必須拿出更切實具體的說法。

港島東候選人包括梁熙、廖添誠、吳秋北及潘焯鴻。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。