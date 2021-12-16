約翰遜與保守黨的百人逆襲

英國周二（12月14日）晚上，下議院審議約翰遜政府的防疫收緊政策。在疫苗證書要求的表決中，出乎意料地多達100名保守黨議員投下反對票。議案雖然在在野工黨的支持下獲得通過，惟約翰遜的政治前途迅即成為了西敏宮的耳語話題。



約翰遜在周二向黨友推銷政策時，據報仍然獲得不少支持，但表決時候卻倒戈者眾。投下反對派的包括保守黨1922委員會主席布雷迪（Graham Brady）、前脫歐大臣戴德偉（David Davis）、前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）、 前國際貿易大臣霍理林（Liam Fox）、文翠珊政府重要閣員祈達文（Damian Green）、下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）等。

倒戈者說，約翰遜政府此前仍沒有收緊防疫措施的意思，如今卻出爾反爾，推出相當限制民眾自由的嚴厲政策，包括要酒吧等場所實施疫苗護照，觀眾逾萬的體育賽事也要強制接種疫苗。乍聽之下好像不無道理，但隨着變種病毒Omicron在當地肆虐，英國單日錄得7.8萬宗新增確診病例，打破了疫情近兩年已來的紀錄。政府專家承認變種病毒的傳播率較之前估計的更高。按目前趨勢看來，英國只消兩星期就會新增100萬宗個案。所以，首相約翰遜收緊防疫限制誠然是應份之舉，這亦說明了緣何工黨議員沒有趁火打劫，反而投下贊成票令防疫議案獲得通過。

英國單日新增7.8萬宗新冠確診個案，首相約翰遜呼籲民眾接種新冠疫苗加強劑。(UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

約翰遜連番打擊 西敏宮蠢蠢欲動

事實上，保守黨議員反對收緊防疫政策，除了出於對個人自由的推崇之外，箇中不無政治盤算。約翰遜最先是包庇涉嫌違反收受利益守則的黨友派特森（Owen Paterson），另外被揭對首相官邸的豪華裝修費有所知情，加上就政府部門去年曾否舉行聖誕派對一事前言不對後語，約翰遜誠信備受質疑。此際百人倒戈，自然不乏部署日後逼宮之意味。

須知道近年倒戈規模如此大的表決，只能數文翠珊2019年1月的脫歐議案，遭當時118名黨友投下反對票。而僅在半年之後，文翠珊便失去相位並由約翰遜取而代之。周二晚百人逆襲後，外相卓慧思（Liz Truss）、財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）、內政大臣彭黛玲（Priti Patel）等人已開始被揣測會否是潛在角逐人物。

然而，若然防疫議案淪為了政客謀利益、勾心鬥角的工具，那實在是政治的異化。理論上，議案以至議員本身乃為了服務民眾、促進社會利益而存在，但在現實中一些情況下，民眾的利益恰恰反過來成為了工具，以達到政客的個人利益。《衛報》在周三（15日）的社論說得直接，「目前的危機是一個惡性循環：政黨抱有不滿，極力阻礙唐寧街，令政府進一步難以運作，從而令民眾不滿，然後又回到了議員身上。」當政客的目標只是為了阻止政府運作，這無可避免地就是違背了政治服務社會的初衷。

派特森所屬的北什羅普郡（North Shropshire）選區周四（16日）舉行出缺補選，選前預測自民黨候選人或許可以難得地擊敗保守黨代表。但即使如此，亦不代表保守黨政府將面臨實質的挑戰。由1980年代的戴卓爾夫人時期，直到1990年代初貝理雅入主唐寧街的十多年間，已多番上演自民黨補選獲勝但保守黨在大選中擊敗工黨的戲碼。說到底，民眾即使對保守黨政府不滿也好，還得視乎有沒有更具說服力的選擇以作代替。當工黨的人氣及支持度始終未及的時候，英國社會就只能兩害取其輕。這即使或如邱吉爾所說的最壞中的最好，但仍難言是民主治理的理想模樣。