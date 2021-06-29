屋漏偏逢連夜雨的英國

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-29 14:00

英國政壇近日可謂正值多事之秋，原衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）被揭偷情及黯然請辭，國防部機密文件亦外洩，竟被遺留在巴士站。前外相夏偉林（William Hague）便公開建議首相約翰遜改組內閣。

先說夏國賢。此子42歲及已婚，在卡梅倫任首相期間入閣，2018年7月起任衛生大臣。夏國賢於去年3月確診新冠病毒病，其後康復，一直帶領英國防疫抗疫。惟《太陽報》上周五（25日）在頭版大爆其在辦公室擁吻女助理的閉路電視畫面，翌日不堪政治壓力而向首相約翰遜請辭。

衛生大臣涉嫌公私不分

有婦之夫偷情，或許只為私事，但其身為衛生大臣而在辦公室違反防疫指引，本為一罪。其次，他在任內擢用該名女助理，箇中是否以權謀私，私相授受？這亦解釋了為什麼夏國賢起初雖然抗拒請辭，但亦不得不下台。

事後約翰遜政府關注的，反而是畫面外洩的安全問題，針對《太陽報》是如何得到夏國賢私人辦公室鏡頭而進行調查。初步結果顯示，畫面並非來自隱蔽鏡頭的偷拍，而是辦公室本身已設置的閉路砲視。

圖為5月27日英國時任衛生大臣夏國賢在倫敦出席新冠肺炎簡報會時發言。（AP）

遭俄羅斯警告 機密文件外洩

另一宗同樣與資料外洩有關的，是有英國民眾在肯特郡巴士站發現一批國防部文件，涉及日前的捍衛者號事件，相信本屬於一名國防部高官。

英國皇家海軍驅逐艦保衛者號在上周駛近克里米亞附近航行，英方聲稱該處為可自由航行的海域，此舉被視為以宣示對烏克蘭的支持。但在其附近的俄羅斯軍方並沒有客氣，俄方表示其巡邏艦曾開火示警，一架軍機還在保衛者號航行路線上投下炸彈。

根據該批外洩的機密文件，英國國防部已預計俄羅斯或以激烈行動回應。毫不意外地，事後約翰遜政府也追究文件為何外洩，國防部內部檢討文件安全問題。

為官者玩政治或是服務社會？

但問題是，英國政府連串的醜聞和失誤，到底是偶一為之的巧合，抑或反映了更重要的結構問題？當衛生大臣也在辦公室不顧防疫而偷情，當軍方作出不明智的試探舉動，而且高官沒有妥善處理文件，英國民眾實在不得不懷疑，政府官員是否在輕視他們的工作，甚至尸位素餐。

保守黨老將夏偉林建議約翰遜從善如流地重組內閣，但約翰遜本身是在玩弄政治，抑或踏實為民服務，本來也就成疑。其即使重組內閣或能振一時之士氣，但是否足以帶來善治？換入的新大臣又是否稱職？當英國新冠疫情反彈，Delta變種病毒肆虐，英格蘭數以十萬計學童因密切接觸患者而要自我隔離時，英國人最需要的是一個踏實為民服務、解決社會問題的政府。約翰遜及其管治團隊是否稱職，相信已不言而喻。