重建政治融洽　功能界別議員任重道遠

選舉改制後的首場立法會選舉結束，立法會選舉功能界別周一（20日）陸續公布結果。社會福利界別由新思維狄志遠以1,400票擊敗民建聯朱麗玲和葉湛溪，成為下屆立法會中唯一非建制派議員。社會福利界別登記選民人數共有13,974人，但在這次選舉只有2553人投票，投票率由上屆的83%暴跌至18.27%，更是所有功能組別中投票率最低。



過往泛民主派對立法會功能界別的存在時有不滿，詬病其違背普選原則。然而同時有逾廿萬登記選民的功能組別，當中不少一直是泛民票倉，在舊選制之下，教育、法律、會計、醫學及社福界別長年由泛民當選。

不過今屆選舉中，除了社福界之外均未見有非建制派的候選人，導致相關的投票率亦異常低迷，分別為27.9%、32.19%、29.01%、28.2%及18.27%。這一方面反映功能界別的一些行業與政治意識形態掛勾，另一方面亦意味泛民支持者沒有於本次選舉中投票，令人憂慮建制派當選後，在團結界別利益方面有一定挑戰。

當選人要擔當橋樑角色

立法會功能組別當選人應要明白己任是為社會謀福祉，應該進動政策發展，為政策提供有用的改進方向及意見。尤其當外界一直擔心今次選舉將令香港得到一個「清一色」議會，一眾建制派的功能派對當選人就更應該為自己正名，向大眾訴說自己的定位是對事不對人。

此外，功能界別的角色定位要重回正軌，於議會討論中重新注入行業角度，去除政治意識形態的影響，避免將行業以及民生議題政治化。面對投票率低的問題，他們要避免忽視現時的游離票源，在任期內著力爭取更多同業支持，整合一切願意團結的力量。

在團結業界本身之餘，新議員更要幫助界別與政府凝聚共識，成為業界與政府之間的橋樑。尤其香港社會不少經濟及民生問題，需要專業界別的意見及參與。不論是教育界面對的移民潮、醫療界的人手不足等，這些政策都不能只由政府官員制定，而需要代議士反映業界聲音。功能組別雖然並非直選，在民主原則上被部份人視為遜色，但若能發揮角色，始終有助建構良善健康的管治環境。