改善民生不能停留於「聚焦」、「着力」

本星期三（12月22日），國務院總理李克強會見到北京述職的行政長官林鄭月娥，其間表示中央政府充分肯定她和特區政府在過去一年「穩健施政，有效防控疫情，促進經濟恢復」的工作，並且希望港府未來可以「着力解決與市民大眾切身利益相關的突出問題，提升廣大市民獲得感」，而林鄭月娥則回應說香港將會「集中精力聚焦發展經濟、改善民生，努力開創新局面」。



回顧2017年林鄭月娥首次述職，李克強當時說法為新一屆特區政府在她的帶領下「着力解決市民普遍關心的民生問題」，並且希望港府繼續應對「突出問題」。但到了2018年，他描述港府表現的語句已經變成只是「想方設法」。及至爆發社會衝突、新冠疫情的前兩年，李克強雖然強調當下止暴制亂與防控疫情的重要性，但亦不忘先後督促港府「加緊研究解決香港經濟社會發展中存在的一些深層次矛盾和問題」、「下大力氣做好民生改善工作」。

對港府民生治績評語不如前

類似變化也出現於國家主席習近平接見林鄭月娥的講話。最初習近平在2017年亦說高興地看到「行政長官就任以來，帶領管治團隊依法施政，積極作為，聚焦發展經濟、改善民生」，然而到今年初上次述職卻已經沒再直接提她在改善社會民生的成績，甚至還說「只有做到『愛國者治港』……各種深層次問題才能得到有效解決，香港才能實現長治久安」，箇中自然包括香港深層次問題仍未獲得解決的意思。

事實上從本屆港府就任的第一天，習近平便在慶祝香港回歸祖國20周年大會暨第五屆政府就職典禮上的講話說港府未來五年「要以人為本、紓困解難，着力解决市民關注的經濟民生方面的突出問題，切實提高民眾獲得感和幸福感」。然而經過四年多後，林鄭月娥政府在提升市民的「獲得感」方面依然是無甚進步，所以當國家最高領導人一而再、再而三在述職時向她重覆類似要求，只怕並非值得高興的事。

領導人要求提升港人獲得感

日前北京發表新一份《『一國兩制』下香港的民主發展》白皮書，提出要堅定走符合香港實際情況的民主發展道路，最後一項內容正好便是「推動經濟發展，增進港人福祉」，而且當中也涵蓋了「不斷改善民生……切實解決香港居民急難愁盼的問題和深層次矛盾，讓經濟社會發展的成果更加公平地惠及全體香港居民」，可見中央對港府管治的要求始終如一。無奈的是，管治班子與社會部份人士卻好像對此視而不見，結果令得有關問題愈滾愈大。

比較林鄭月娥五次向中央述職的內容，她四年前首次述職就已經在「着力」、「聚焦」改善經濟、民生問題，可是去到四年後她本屆任期最後一次述職之時，工作成果似乎依然停留在「着力」、「聚焦」的階段，再加上國家最高領導人每次述職都有向她交代相關事項，這無疑說明了本屆政府任內香港民生根本沒有得到多大改善。隨着國家安全威脅漸次消除，下屆政府應該再無理由繼續延宕這些問題，必須直接拿出實際方案去解決各種深層次矛盾。