通關配額分配應當力求公平

本星期二（12月14日），行政長官林鄭月娥向傳媒重申跟內地的「通關」配額將不會使用個別審批或計分制，原因是「這在制度上是很難處理的問題，只會引起更大的混亂」。與此同時，她又表示港府會爭取讓非公務、商務往還的市民一樣可以取得部分配額進入內地，但卻呼籲為旅遊等理由出行的市民「應該先讓一些有迫切需要的香港居民可以爭取到配額進入內地」。



同日，香港與深圳政府代表舉行會議商討了有關安排，雙方同意成立專班重點研究口岸及健康碼對接事宜，並且就聯防聯控互相配合和應變機制等問題達成多方面共識。有消息人士透露港府希望爭取初期「通關」的配額多於1,000個，當中擬分成商務公務、非商務人士兩條梯隊，在不提供恩恤安排的前提下按照「先到先得」形式批出。

民建聯請願要求盡快通關。（廖雁雄攝）

先到先得不盡公允

「通關」配額區分商務、公務與非商務人士無可厚非，但若單純採取「先到先得」方式進行分配，結果恐怕未盡公平。早前外傭來港需要預約指定檢疫酒店房間或竹篙灣檢疫中心設施，乃至過去康樂及文化事務署租借各種場地，便都同樣屬於網上預約「先到先得」形式，實際執行下來則是有人編寫電腦程式搶佔位置，甚至趁機從中謀取暴利。

儘管「通關」配額未必像酒店房間或康文署設施那樣能輕易轉讓，但也難保不會出現諸如收取服務費代理預約等情況。當局如果堅持透過「先到先得」做法分配「通關」位置，那麼起碼應該在預約過程裏要求使用本人手機進行短訊認證，並且像今年4月康文署那樣推出懲罰屢次不如期赴約者的措施，藉此杜絕少數人搶佔「通關」配額的問題。

康文署宣布，將於5月1日起推出新措施，打擊租用康體設施的懷疑「炒場」和「濫用優惠收費」情況。（資料圖片）

或可引入抽籤元素

不過，「先到先得」機制終究並非一個上佳選項，尤其特首以「很難處理」作為拒絕實施計分審批制的理由，僅呼籲市民自行讓出申請配額給有需要的人士，少不免就會產生避難怕事的觀感。明明港府先前曾經分批安排不同組別市民相繼接種疫苗，涉及人數就一定比「通關」多出不少，因此在人手及行政資源允許的情況下，當局實在沒有理由逃避相關責任。

退一步說，就算政府與公務員團隊真的無力針對每宗申請進行計分審批，也不代表「通關」配額只能採納「先到先得」形式。舉例而言，當局可以設置一個固定時間每24小時內進行抽籤，這種完全隨機做法的公平性絕不亞於「先到先得」，而抽籤日期亦應該跟過境日期有一定間隔，避免市民需要匆忙準備行程。