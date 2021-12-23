美國利益遊說礙政治　警惕公眾利益被出賣

美國總統拜登的「重建美好未來」（Build Back Better）計劃11月在眾議院以220票比213票些微獲得通過後，方案近日在民主、共和兩黨分庭抗禮的參議院遇到重大阻力。其中關乎推動美國能源系統轉型的計劃，有機會因民主黨一名參議員反對而「拉倒」。即使白宮以致民主黨領導層都多次呼籲西維珍尼亞州聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）重回談判桌，為這個關乎美國未來幾十年的轉型計劃投下關鍵一票，多年來都受到石油、煤炭和天然氣工業企業資助的曼欽卻仍不為所動，表明不能支持有關方案。



多個美國媒體揭發出這位參議員除了接受能源企業巨額資助外，曼欽家族本身更持有西維珍尼亞州一所市值相當於500萬美元的煤炭公司Enersystems。單單是2020年財政年度期間，曼欽就從公司獲得接近50萬的股息、利息及營業收入。然而，即使曼欽背後的政治遊說和利益網絡被美國媒體一一揭發，這個極為重要的能源轉型計劃卻仍然有機會被「推倒重來」，說明美國民主體制很多時候就是被這種既有利益集團在幕後影響，而推動社會進步的政策亦往往因此被無奈擱置。

西維珍尼亞州參議員曼欽屬民主黨溫和派成員。（美聯社）

美國各個既得利益集團

事實上，這類型的利益集團一直以來都無遠弗屆地影響着各種公共政策制定。其中，有關於能源和環保更是各個政商利益集團兵家必爭的版塊之一。這因為能源本身就涉及龐大商業利益，而且背後的利益網絡不但覆蓋競逐白宮主人的總統候選人，更包括國會議員、各個委員會成員、州政府及議會，甚至智庫組織、大學機構等。

這些企業更每年花費巨額開支用於各種政治遊說工作。根據美國非盈利智庫組織Open Secret的統計數字，美國的石油和天然氣企業單單在2020年就花費了1.3億美金，用於政治遊說和資助各個選舉候選人，並試圖維持對行業有利的局面，就算政策轉變亦把對行業的影響減少到最低。

根據美國非盈利智庫組織Open Secret的統計數字，美國的石油和天然氣企業單單在2020年就花費了1.3億美金，用於政治遊說和資助各個選舉候選人，並試圖維持對行業有利的局面，就算政策轉變亦把對行業的影響減少到最低。(圖為美國得克薩斯州的一處油田)

在美國，政治遊說已經成為了制度的一部份，各個利益集團更是覆蓋不同的政策範疇，因此往往不少的改革議程都被殲滅於萌芽階段。而在美國首都華盛頓從事政治遊說工作並已註冊的人數就高達1萬2千人，牽涉遊說的行業就上至太空探索，下至農場組織。在美國首都華盛頓特區甚至有所謂「K Street」，80年代為從事政治遊說工作公司的集中地，其網絡編佈整個美國政商階層。

即使今日部份環保科技企業已成為美國聯邦政府的政策寵兒，卻不代表政治遊說工作會有所減少。不少由石油企業支持的遊說公司至今仍然在不同州份作出不同的遊說，甚至包括遊說能源部門以及州議會反對建造有利電動車普及化的充電網絡，從而減慢電動車對傳統能源企業的影響。而電動車生產商Tesla事實上亦早已成為利益集團的一部份，單單今年就花費了2百萬美金用於遊說美國民主、共和兩黨關於汽車補貼以及法規等政策範疇。因此，這些利益集團和美國的黨派本身就有着密不可分的閞係。

電動車生產商Tesla事實上亦早已成為利益集團的一部份，單單今年就花費了2百萬美金用於遊說美國民主、共和兩黨關於汽車補貼以及法規等政策範疇。（GettyImages）

超越業界利益 以社會為重

無可否認，政策制定往往都牽涉不少既得利益者，然而關鍵卻是如何警惕公眾利益被出賣。因此，美國法律一直都有要求所有政治遊說、企業獻金等公開，不但每名候選人都被要求必須向聯邦選舉委員會如實申報所有的獻金來源，而從事政治遊說的亦需要根據《聯邦遊說法》註冊。然而，美國這此重要的一項「重建美好未來」方案仍然可能被一直受傳統能源企業資助的參議員「拉倒」，無疑警惕着各個實踐民主制度的社會。香港剛完成立法會換屆選舉，一眾功能組別議員不少屬業界推舉出來的代表，卻不代表業界利益就可以凌駕公眾利益。沒有制度是必然保障公眾利益不被利益集團所剝削，社會亦自當會好好監察議員的一言一行，警惕公眾利益被出賣。