要化解民粹主義　精英須先反省自身

美國國會衝突事件一周年，前總統卡特（Jimmy Carter）上周三（5日）向《紐約時報》投稿發文，指出美國政治分歧正在不斷擴大，認為美國政界需要反省和採取積極的行動，否則恐怕將面臨內戰的風險，而美國一直珍而重之的民主體制亦會隨之失去。



自從特朗普當政四年後，美國的政界、學術界甚至是荷里活近年都屢次疾聲呼籲，要正視假資訊、暴力化甚至是兩極化對於美國民主政治的影響。正在串流平台Netflix上映的電影《千萬別抬頭》（Don't Look Up），以及卡特以「我為美國的民主感到擔憂」為題的悲情呼籲，都說明美國的精英階層都陸續地意識到國家的民主體制正在陷入危機。

美國前總統卡特（Jimmy Carter）周三（5日）向《紐約時報》投稿發文，形容美國國內的政治分歧正在不斷地擴大。(網絡截圖)

「美國體制充斥着缺憾」

誠如卡特所言，美國的民主制度充斥着謊話和不信任，不知不覺間陷於內戰的邊緣，而2021年初的國會衝擊案就是極佳的例子。又如在《千萬別抬頭》的劇情中，即使科學家已經準確地計算出彗星逼近將摧毀地球，利慾薰心的政客卻仍然可以僅記掛住自身的仕途命運，繼而把人類危機都用作穩固自己統治的輿論工具。

這些暗喻都令人不禁扣連起過去幾年美國政壇的各種荒謬，包括疫症初期美國前總統特朗普多次否認疲症的存在，而且拒絕呼籲國民配戴口罩等言論。甚至為了推翻選舉結果，特朗普鼓動支持者衝入國會大樓，最終造成五人死亡。這些畫面不少至今仍為美國人歷歷在目，而且令我們懷疑美國的民主體制已經病入膏肓，返魂乏術。

《千萬別抬頭》的電影暗喻都令人不禁扣連起過去幾年美國政壇的各種荒謬。（Don't look up劇照）

此際，一眾美國政界元老和荷里活精英承認或諷刺美國體制充斥着各種缺憾，終於擺脫過往《雷霆救兵》式歌頌美國國家精神的陳腔濫調。儘管他們可謂後知後覺，卻總算承認了當中存在着盤根錯節的問題。至少一部份的精英在面對今日美國國內的經濟、疫症甚至是社會分化的問題時，不再是一味為美國的民主體制歌功頌德，反而能夠客觀地指出問題所在。

潘朵拉盒子已經打開

然而，即使今日美國部份東西岸精英終於意識到問題的所在，被野心政客激發出來的民粹主義是否可以收放自如？美國的政治又是否可以一夜之間恢復昔日以理性與務實為主的中間路線？

事實上，即使卡特本人亦對此不抱樂觀的態度。他引述《華盛頓郵報》的調查，指出國會衝突事件至今雖已一年，約四成共和黨人卻仍然認為「暴力有時可以接受」，甚至全國有超過三成的成年人認為暴力有時可以接受。這就說明了民粹主義的潘朵拉盒子一旦打開，要回到理性的政治環境絕非易事。

國會山莊一個入口玻璃仍留有子彈孔及反拜登的貼紙。（Erin Scott／路透社）

而更重要的是，昔日民粹政治的出現本身就是因為這些精英階層為了爭奪選票而激發出來。這些民粹本身既包含美國民眾對於政治、經濟現況的不滿，同時亦是受到這些政客、媒體的誇張失實的言論所煽動。今日即使這些東西岸精英對他們過去的行為作出種種反思，對於美國中部的民眾而言，這些權貴精英又何嘗不是問題的根源？要恢復中間政治，政治精英首先須要走得更多。