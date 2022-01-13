牽頭抗疫要公信力　政府把關責不可卸

在周三（12日）的立法會答問會上，特首林鄭月娥被追問機組人員免隔離檢疫一事，卻始終拒絕直接回應政府是否容許國泰人員「客機去、貨機返」而豁免隔離檢疫，以及為何不規定機組人員回港後戴手帶。



第五波疫情爆發，源頭相信在於免檢疫隔離的機組人員。「外防輸入」措施不夠嚴謹，國泰和政府必須為漏招令市民承受後果負責。然而，機組人員早前「客機去、貨機返」的做法，有報章引述不同知情人士指政府其實默許，而國泰在周二（11日）的聲明亦指有向當局提交準確記錄，意指政府知情。

林鄭在答問會只是重申「客機去貨機返」做法是該公司決定，又指因應調查而不便評論。但話要說得清楚，逃避了回應政府有否知情，相當於逃避了回應政府監督企業的責任。

國泰航空賀以禮表示，指機組人員客機去貨機返屬公司決定，對此負全責。（國泰直播片段）

監督責任豈能推卸

雙方政府和國泰就機組人員免檢疫安排在去年11月曾開會，當時政府還稱安排是運房局與國泰「詳細商討出來的，並不是單單由一間航空公司自己處理」。政府或許輕視了Omicron的傳播能力，以致認為只要比Delta肆虐期間稍為嚴謹一點就可防止病毒輸入社區。

坊間有指官員私下形容國泰鑽空子，亦有傳媒引述運房局指免檢疫只適用於沒有轉機而且回程沒有載客的客機機組人員。即使上述說法屬實，政府——尤其是運房局——也是對國泰過分信任，以為國泰可以自行督促員工守規。不論如何，政府也有責任確保外防輸入的措拖執行到底。

位於新界天水圍嘉湖山莊新北江商場地下 G3 舖的「新都醫務中心」，爆出為市民接種了過期復必泰疫苗，約30人受影響。（余俊亮攝）

坦白交代資訊禆益社會

在整個防疫抗疫工作之中，政府的責任最大，所掌握的資訊亦最多。就好像國泰表示一直有上報機組人員資料，疫苗接種的情況亦為政府所掌握。然而，衞生署於1月6日接獲私人診所通報，曾向36人接種過期疫苗後卻沒有開誠布公，而是在《香港01》接獲消息並率先披露後才交代。有藥劑師指接種者雖然不會有副作用，但保護力或會較低。署方盡早公布不良診所，有助同行和市民警惕。

追究過錯不只是查找不足，釐清各方責任更是為了避免重蹈覆轍。疫情已經來到第五波，很多政策措施本應都已做足、做好，而非再有甩漏。更何況各個政府部門更公開透明亦不只有助防疫，亦可增加民間和政府的互信。