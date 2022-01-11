疫情來到第五波　抗疫措施莫停在往日

因應新冠疫情，特首林鄭月娥周二（11日）宣布幼稚園及小學將暫停面授課堂，安排兒童復課後接種疫苗，和推出第五輪防疫抗疫基金等。政府形容連串社交距離措施的速度是「快準狠」，與病毒「鬥快」，但現實是不少應對措施仍然是急就章，錯漏多多，停留在疫情之初的時期。



林鄭提及停課原因，她指出除了是有三名幼兒確診，社區出現隱形傳播鏈，不希望更多幼童減染及進入竹篙灣檢疫中心，以及避免斷症時混淆上呼吸道感染還是Omicron。

Omicron的確快速傳播，林鄭提出上述停止面授課堂理由合理。再者，隔離檢疫安排一直有缺失，幼兒入營對檢疫中心人手，對入營的家長和幼兒也成額外負擔。

林鄭月娥宣布，因應疫情發展，決定1月14日全港小學及幼稚園都要停止面授課程。(鄭子峰攝)

檢疫安排、抗疫基金談不上「狠、準」

早在去年3月，政府表示家人和子女可以在同一房間檢疫，以便照顧，而社會福利署會提供生活用品。若然支援能力不變，政府理應在此刻有能力接收幼兒密切接觸者。但近日不少檢疫者上載片段，指房間浴室浴簾發霉，等候多時未有膳食物資補給。更有甚者，有人曾向傳媒抱怨，入營後48小時仍未接受檢測，打了熱線電話也沒有跟進。這個問題的後果相當嚴重，萬一有人已經發病，他們就被延誤診治，後果可大可小。

隔離檢疫人數近日大增，衞生署、民安隊、醫療輔助隊、警務處和消防處前線人員，為安排住宿和檢測已經疲於奔命，問題出於統籌人手的保安局、食衞局和公務員事務局。三個政策局既沒有在疫情緩和之際，改善檢疫中心環境，更沒有在近期疫情升溫之初就安排額外人手應付需求，現時前線人員手忙腳亂，處境猶如回到疫情之初。竹篙灣早被戲稱為「糟糕灣」，這個污名至今揮之不去。

檢疫隔離本來是為了更早找出確診者，同時避免其他人受染疫，維持社會運作，但一般成年人尚且點出當下檢疫安排種種缺失，兒童入營的狀況或會更糟，在家學習是兩害取其輕的做法。

政府宣布再推出防疫抗疫基金計劃，資助受影響行業。(李澤彤攝)

政府應有「超前思維」

停在往日的抗疫措施還有防疫抗疫基金。政府為受收緊防疫措施而關閉的處所或沒有晚上堂食的食肆，以及長期冰封行業提供第五輪「防疫抗疫基金」補助，沿用第四輪為藍本，但金額會不同。

林鄭稱第四輪基金較公平和合理，例如食肆補助金以樓面面積分級，美容院則以美容師數目分級。第四輪的運作包括更多行業，但始終是保障企業為主，而不少行業內的自僱人士亦被遺漏。政府寄望僱主將資助分發給僱員，但始終不能確認僱員有否受惠。勞工界立法會議員在前年年底表決撥款議案時就投了棄權票。當下疫情來得急，要政府新設機制補助打工族或許需時，但這再次暴露政府遲遲不肯改革勞工保障，尤其針對失業和就業不足的補助制度，社會保障未能與時並進。

病毒來襲，政府固然要迅速應變，但快出招不等同招數有效。檢疫中心安排不周，抗疫基金未必惠及打工族，反駁了林鄭抗疫措施「快準狠」的說法。政府要稱得上有為，具超前思維，就要在平靜時期已制訂各種預案並修補過往措施的缺失。我們盼望Omicron以至新冠疫情完結，但政府亦要預備疫情在一兩年不走，檢疫措施和補助方案值得繼續改革，令市民安心抗疫。