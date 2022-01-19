政治責任也可以主動承擔

民政事務局長徐英偉、入境處長區嘉宏、發展局長政治助理馮英倫及四名立法會議員，周一（17日）晚離開竹篙灣檢疫中心，結束14天強制隔離。按照行政長官的指示，問責官員將在家自我監察七天，直至下星期一（24日）結束。



高官在第五波疫情萌芽之際出席生日派對，社會自然期望要政治問責，特首林鄭月娥周二（18日）出席行政會議前亦再被問及對13名官員的紀律調查。林鄭只簡單地重申：「調查一旦完成，我一定會向公眾交代。我可向各位保證，無論是就國泰公司或特區政府官員出席宴會的調查，也不會不了了之……但直至這一刻，有關調查尚未完成。」

程序公義是必須的，調查清楚才決定如何紀律處分也是恰當的，但這只是從特首作為官員上司的角度說。對於問責官員本身，尤其是民政事務局局長徐英偉，個人如何承擔政治責任以至何去何從，其實並不需要等待調查完成，等候行政長官發落。

公道一點說，民政事務局局長並不是防疫抗疫工作的領軍人物，食物及衛生局局長才是。但即使不是頭號人物，民政事務局局長在整場防疫抗疫工作中，也扮演了相當重要的角色。這包括了推動社會各界一起同心抗疫，關顧長者、弱勢社群及緊守崗位的抗疫前線人員。而徐英偉前年上任局長之時，亦曾言「大家均知道在疫情下，我們首要工作就是要同心抗疫」。

從政者本身應有判斷

徐英偉在政府任職十多年，在出任現職之前，他已曾任民政事務局局長政治助理及勞工及福利局副局長，對於政治敏感度以至政治問責實在不會陌生。根據《政治委任制度官員守則》，問責官員必須遵守的基本原則包括了「專心致志執行職務」，「保障公職的聲名不受損」，及「時刻嚴守個人品格和操守的最高標準」。防疫重要時刻出席生日宴是否符合以上原則，他本人應該不需要紀律調查，也心中有數。

至於徐英偉所屬的民建聯，這也是重要的一課。民建聯致力培訓政治人才，積極加入政府管治團隊。在徐英偉之外，目前在任的還有財經事務及庫務局局長許正宇，商務及經濟發展局副局長陳百里和政制及內地事務局副局長胡健民，而過往最為人記得的要數劉江華。政黨出身，本應比起一些公務員更有政治敏感度，為何又會在疫下宴會這等事上卻栽了一交？

民建聯去年隆重其事地開辦治政理念研習課程，當中便指出治政者必須重視民眾，及引用國家主席習近平指出「安民之道在於察其疾苦」。若然秉持這理念，他們的政治人才又會否在變種病毒株已經傳入香港、望月樓群組陸續爆發之時，鬆懈出席生日宴？在研習課程共20節的主題講課中，其中一講便為「政治問責制的實踐與改革」，未知他們會認為如何才算是對當前情況的政治問責？