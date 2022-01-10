嚴人更要嚴己　同心才能抗疫

港區人大代表洪為民上周一（3日）舉行生日派對，多名高官出席，其後有出席派對人士確診。由於事件發生時正值新冠病毒Omicron變種病毒株於本港社區引發第五波疫情，所以大眾批評治港者未有抱持好嚴陣以待的負責心態處事。事件持續發酵，其中一名出席者朱偉星周一（10日）於電台節目中承認當日未有於入場時掃「安心出行」二維碼，更指現場無人檢查其新冠疫苗接種紀錄。



他指餐廳的「安心出行」二維碼不顯眼，自言不記得要使用「安心出行」記錄行蹤，甚至質疑政府在強制使用「安心出行」上規定的嚴謹程度與市民有否仔細執行等事宜，並反問節目主持人是否真的完全守法。

看不到，真的看不到……不是那麼容易記得用，尤其當時人很多，不是那麼容易。 出席者朱偉星

防疫失敗源自人為過失

事件反映出一個值得社會反思的情況——人為過失屢屢是構成防疫漏洞的主要原因。「安心出行」應用程式推出至今逾年，當局曾作出大量宣傳工作，更於兩個月前開始要在政府處所及醫院強制使用，市民對於要用使「安心出行」理應不會感到陌生。政府官員是政策推行者，醫護人員又有醫管局通知，他們實在難以推諉不使用「安心出行」的過失。

其次，涉事餐廳作為D類運作模式營運的餐飲處所，理應在人客入場之前檢查他們的疫苗接種記錄，但目前看來餐廳未有承擔其應有責任。而事件發展至今，衞生防護中心仍然未能取得完整出席名單，更有指存在更多非獲邀者及短暫逗留人士，反映該派對出席人士有機會未被全面追蹤，可能存在漏網之魚。無論是派對舉辦者及餐廳均未有做好必要的防疫工作，不僅令新一條病毒傳播鏈產生，病毒傳播鏈亦難以被完整重塑，構成二次防疫漏洞。

內防擴散不應流於口號

要戰勝疫情，關鍵離不開有力的管控以及快速的追蹤。政府制定不同的防疫政策以外防輸入及內防擴散，不論身份地位，所有香港市民也應該履行防疫責任。

市民批評出席官員、朱醫生、生日宴與會者等人，是無可厚非，而我們亦應多加留意自己，甚至督促身邊人做好防疫工作。現時社會上仍然不乏市民選擇使用另一部未能連接互聯網的手機去掃瞄「安心出行」，假若爆發病毒傳播鏈亦難以收到通知，明顯不利於整體防疫工作。

不論是一時歡暢或者一刻大意，都會破壞了本應相輔相成的防疫工作。政要、執法者和市民也要以是次事件為戒，遵循及善用現有防疫措施與工具，同心抗疫。