普及化自我檢測　加快尋找社區確診個案

民政事務總署在本月購入30萬個新冠病毒快速測試套裝，預料到各區派發，給有需要的居民自行做快速測試。相較於全民檢測，具一定規模的民眾自我檢測是折衷辦法，在減少居民排隊進行社區檢測時間的同時，盡早識別、隔離和治療確診者，抑制社區傳播，緩解疫情。



因應多宗Omicron新冠病毒感染個案與屯門相關，政府日前要求居內部分居民強檢，亦鼓勵其他市民採樣，結果大排長龍。在加開檢測站和免費派發三千套快速測試套裝給區內人士後，民政總署於本周一（17日）宣布未來數周透過地區組織於各區有需要居民免費派發共30萬套，同時強調被納入強檢者要繼續進行拭子採樣檢測。

當然，要短時間內找出社區確診者，最理想的辦法是全民檢測。例如內地包括深圳、中山、珠海等城市的居民要在數天至十數天內連續全民強制檢測，確保不會走漏潛伏個案和切斷傳播鏈。

全民檢測「普及社區檢測計劃」共有178.3萬人次參加，以觀塘、元朗及沙田三區最多。（資料圖片/余俊亮攝）（資料圖片/余俊亮攝）

自我檢測是折衷

特首林鄭月娥在周二（18日）再次拒絕全民檢測，指原因是政府難以同時推出「禁足令」，而市民亦未必接受。全民檢測的經濟和人手安排成本不菲，但若此安排能助抗疫戰迅速解決，未嘗不是辦法。相比之下，更重要的問題是香港未必足夠應付單日數十萬檢測量。再者，屯門的例子揭示政府連一區的大型檢測也「倒瀉蘿蟹」，何況要同期應付更多地區？政府在疫情放緩時沒有為一旦轉差做預備，到真的惡化才做已經太遲。

事已至此，為濟燃眉之急，派發快速測試套裝給市民使用是折衷方法。此舉有助提高找出隱形確診個案，減少他們潛伏期間傳播病毒的機會，助疫情早日緩解。類似的做法在其他國家已經或即將實行，英國在去年初推行，美國政府正購入十億劑自我檢測套裝，並於周三 （19日）起供國民網上登記。

因應疫情，屯門安定社區會堂有數百人排隊等候檢測。(鄭子峰攝)

30萬套數目看似很多，但計及Omicron或Delta的潛伏期四天左右，假設每人取兩套，在四天內首尾兩天使用，那麼數量只能夠供15萬人使用。再者，家人的感染風險較其他群組高，若然派發方式以家庭為單位，或會導致部分家庭落空。政府和市民應視套裝為分流檢測人口，社區檢測站要維持開放，市民則願檢盡檢。

陽性個案如何處理

近日銅鑼灣寵物店員工被驗出染上Delta而且發病後數日才初步確診，另有顧客確診，官員估計社區已出現隱形傳播鏈，也許此刻是民政總署針對寵物店、倉庫鄰近位置逗留的人們自我檢測的時機。

誠然，自我檢測的準確度較核酸採樣低，而且依靠個人按步驟檢測，但仍是輔助找尋社區個案，減輕檢測站負荷的方法。政府接下來的工作是要向公眾宣傳，使用者測出陽性後的安排。有產品負責人稱若使用者出現陽性結果，可先致電機構再由機構上門進行核酸測試，證實後會上報衞生署。可是，如何確保使用者如實告知機構呢？政府未實行家居檢疫，難保有人瞞報或延報，到出現病癥才外出求診。政府應設立機制減少延報個案，例如是網上或自動電話匯報結果，而結果可被法律追究。

抗疫是急迫的，政府決定採購和派發快速測試套裝，相信只是幾天內的事。話雖如此，畢竟採購金額以千萬元計，而免費派發會一定程度上減少市民自費購買其他牌子的需求。故此，政府要公布挑選某一供應機構的理據，盡量令挑選機制公平透明。