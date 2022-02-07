新冠疫情急惡化　香港社會要「知驚」

周一（7日）是農曆年初七，俗稱「人日」，但香港在這天卻得到一個壞消息：新冠病毒病單日新增612宗確診個案，當中400多宗源頭未明，另外初步確診逾600宗。這不但是第五波疫情以至兩年來的數字新高，而且相信還未到峰值。



剛過去的周末連日錄得300多宗個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君已指出，不少確診者在農曆新年出席很多聚會。從當局公布的資料亦可見，最少五名患者在農曆新年假期間曾到車公廟。或許市民在農曆新年前，見每日確診數字維持在幾十宗，因而掉以輕心。但如今看來，這種心態明顯低估了疫情傳播的風險，對如今的疫情大爆發不無責任。

應為更壞情況作打算

由幾十宗到300多宗，由300多宗再到600多宗，疫情升溫可以比許多人的預期中要快得多。以日本東京都為例，1月初每日新增案例幾百宗，至1月中已經升至幾千宗，至1月下旬後便持續過萬。醫管局前行政總裁梁栢賢、中大學者郭健安等日前已預期香港可能單日破千，這個數字會否尚為保守？考慮到變種病毒株Omicron的傳播能力，以及市民在農曆新年期間的活動，我們應該為更壞的情況作好打算。

因應公立醫院床位緊張，竹篙灣檢疫中心周二（8日）起將改為接收確診者，居家抗疫計劃同日展開，「與病毒共存」某程度上成為現實。一些人認為居家抗疫的問題不大，但香港不少市民的居住空間有限，部份基層市民更加住在不適切居所，居家抗疫不但對他們而言難以執行，病毒亦可能向鄰近單位傳播，疫情只會更難控制。

放任策略不負責任

又有一些人認為，新冠疫症的病情輕微，即使愈來愈多市民感染也不是大問題。醫管局行政總裁高拔陞亦指出，大部分患者病情輕微，料少於一成人需較多醫療照顧。但隨着愈來愈多人感染，即使是少於一成人需要較多醫療照顧，這個人數也可以超出醫療系統的負荷，並因為缺乏及時的醫療而病情惡化。更重要的是，根據當局公布，目前至少兩名分別77歲及84歲的病人危殆，老幼體弱者本來就抵抗力較差，疫情在社區傳播對他們必然不利。

只要設身處地想像到家中的老人家或小朋友不幸染疫，我們並能明白任由疫情傳播，始終不是負責任的做法。即使重症率低、死亡率低，但若然患重症的正是我們家人，我們又於心何忍？更何況病毒傳播下去，也難以預料會否再次變種，可能出現的情況並非我們所能控制。

隨着確診數字攀升，以及愈來愈多強制檢測的要求，近日市面人流明顯減少。理想上，我們希望這能減慢病毒傳播，令新增個案在一兩星期後開始回落，疫情逐漸受到控制。但這只是眾多可能的其中一個，亦有可能傳播鏈並不那麼容易截斷，家居隔離亦反令更多人感染，確診數字高達三五千，老幼重症的個案愈來愈多……想乎此，我們實在應該「知驚」。