農曆年初一｜疫情中「身體健康」更見可貴

虎年終於到來，但因為第五波疫情爆發，不少市民都減少出外拜年及消費，打擊了今年的過節氣氛。面對已經持續兩年的疫情，普羅市民新年最希望聽到的吉祥祝福說話無非就是「身體健康」。



疫情一天未過，我們還須堅持與病毒對抗。要做到身體健康，得先做好防疫政策，避免下一波的爆發。另一方面，疫情也反映醫療資源的重要，香港的公共醫療資源一向並不充足，當局也應藉着這次疫情作出檢討。

仍須堅持從嚴防疫

疫情爆發已兩年，很多人都對防疫措施感到疲勞。多個西方國家更放寬了疫情控制，接受了「與病毒共存」的現實。有意見擔心香港繼續從嚴防疫已不合時宜，甚至將與世界其他地區脫節。這些說法都是可以理解的，不過在科學角度而言，香港尚未到可以放鬆防疫政策「與病毒共存」的時機，從嚴防疫政策仍必須堅持一段時間。

不少西方國家已接受與病毒共存。

自然世界有以億計的病毒存在，人類與病毒可以說一直以來就「共存」，只是共存的前題是病毒與人類處於某種平衡，即人類的免疫能力與病毒的毒性（致死率、病發率等）並沒有給對方造成嚴重威脅。一旦病毒的病性明顯威脅到人類的性命，就代表疫情爆發。

如果我們沒有辦法完全消滅新冠病毒，最終共存是必然的，所以討論「要否與病毒共存」意義不大。重要的是在共存之前，人類應該盡可能減低病毒的毒性，令其對人類不再構成嚴重的健康威脅。

變種病毒株Omicron雖然顯示出其毒性減弱的傾向，但由於發現至今時間尚短，我們對它的了解尚未以論斷現在是否合適時機應該「共存」。再加上，毒性較強的Delta仍然在廣泛傳播中，例如香港的第五波疫情中確診者亦有感染Delta變種。

要盡快令病毒減弱，我們應該盡快接種疫苗。各國科學專家都已強調疫苗即使未必能完全避免感染，但可以減輕症狀和死亡率。而且正如本地專家袁國勇等都指出，接種疫苗可以迫使病毒逃逸免疫，從而減少其毒性。盡快普及疫苗令我們更快可以與病毒共存。因此，香港各界都應該放下各種對疫苗的陰謀論盡快接種，除非醫生建議不適合接種疫苗者。為了盡快不用再防疫，我們更應該在當下堅持從嚴防疫。

長遠仍要改善醫療

此外，疫情亦提醒我們醫療資源的重要性。疫情大爆發之初，即使西方醫療先進國家都因為無法提供足夠的醫療支援，令初時的病毒致死率甚高。這些國家擁有的人均醫療資源不少都比香港更多，這也反映了香港很可能沒有能力應付疫情全面爆發。而且香港平常的醫療資源就不太足夠，即使疫情過去，公營醫療輪候時間過長等問題仍然存在。藉着疫情爆發的機會，我們更應該明白醫療的重要性，從而長遠地增加香港的醫療資源。

在醫療資源中，香港欠缺醫療人手的情況向來最為嚴重。去年香港通過了《2021年醫生註冊(修訂)條例草案》，容許部分在香港以外培訓的醫生免執業試來港有限度執業，以其作為一種擴充醫療人手的方法。但單靠此方法仍然難以滿足需求，香港政府應該繼續加大對本地醫科培訓的資源，繼續為本地培訓更多醫療人手。

政府最新的醫療人手推算，預計2030年欠1610名醫生，到2040年更欠1949名醫生。

再加上人口老齡化，社會也要有準備投放更多資源在醫療上。但單靠現時的財政收入模式未必能夠支撐龐大的醫療支出，社會也應該討論如果為醫療提供更多資金，包括增加稅收、又或是全民醫保計劃等也是應該考慮的方案。

我們希望「身體健康」不只是新年的一句祝福話，也希望香港能有足夠的醫療資源，讓香港人過上健康的生活。