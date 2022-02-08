抗疫戰講求檢測量亦講求配套

新冠疫情擴散，除了檢測站大排長龍，不少市民亦購買快速測試套裝，以致套裝近日售罄，有人網上高價放售。特首林鄭月娥周二（8日）指已向中央購買百萬份檢測包並等待送港，此舉相信有助平抑炒風。但在提升檢測能力的同時，政府卻未有妥善處理陽性個案，醫管局只呼籲他們坐的士和私家車到急症室，亦有快測陽性者要在急症室苦等數小時才獲覆檢。



Omicron在本地傳播，快速測試相信會帶來更多確診個案。假設陽性比率為本地人口千分之一，那已是7,500人。這個數字不算誇張，在與病毒共存的新加坡，七天平均確診數字多天維持在5,000宗水平，即近期累積萬計個案。

有確診者乘救護車到威爾斯親王醫院後，被安排在急症室外帳篷等通宵，仍未能見醫生。（讀者提供）

市民響應抗疫 政府莫虧待之

接下來的問題是，醫管局如何處理這批陽性個案？按政府的宣傳片和周一（7日）局方總行政經理李立業的話，陽性者要用最少人接觸的途徑到急症室的戶外檢測站覆檢，或由親友代為運送深喉唾液樣本。然而，大部分港人沒有私家車，坐的士有機會感染司機，自行赴急症室絕非合適安排。再者，有初陽者要在急症室外通宵冒寒風等核酸檢測覆檢，香港護士協會主席源志敏表示，確診者要再等15、16小時才能被送往隔離設施。現時的公立醫院服務已經不勝負荷，急症室已經擠滿其他病症患者，何以應付預期千計的新冠陽性個案者？

另一方面，若有人不作檢測，或者有快測陽性人士擔憂在醫療部門折騰，自行處理病症，不向政府匯報，疫情只會更為嚴峻。市民不應忘記疫情是全社會的事，即使輕症者也會傳播病毒，部分患者病情始終較差。在任何情況下，市民應踴躍接受快測，並如實報告病情，讓政府和社會掌握本地疫情，否則就是妄顧他人健康。

醫管局和衞生署當然亦要妥善預備全民快測的配套工作，以鼓勵市民報告身體狀況。就運送步驟而言，更佳的做法是衞生部門派人上門採樣和運送樣本。而不論是運送快測陽性者或樣本，政府可以徵用現時賦閒的旅遊巴提供服務，只要司機恆常消毒車輛，在運送過程導致社區傳播的機會有限。

除了蔬菜，一些快速檢測套裝近日同樣宣告缺貨。（呂諾君攝）

在治療方面，竹篙灣檢疫中心已改為輕症和無症狀者的隔離設施，騰出醫院床位給重症和老弱人士。政府須多作準備，徵用更多酒店房間接收同類患者，亦要籌謀在最差情境下，開展家居隔離治療，當中的藥物、檢測樣本和防疫物品配送，視像或電話問診尤為重要。

任憑抗疫措施多快多狠，若然缺乏配套安排，功效也會大打折扣。政府既要增大檢測量，亦要令確診者不論在醫院、隔離設施抑或留家亦可以安心遵從政府指引，得到適切治療。趁全民自願檢測行動還未開始，政府和醫管局還有機會完善程序。