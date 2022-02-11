曹景行是一位極具中國知識分子風采的新聞人。他寬容待人，常帶着笑容，總是在不斷地思考，無論是對大小事的判斷，都會從人的價值出發，看待世間事物不帶有偏見，一定是從別人的視角反覆掂量，堅持原則，文筆犀利流暢，有時候還會幽默一下。他是我的好朋友，也是我極爲尊敬的同行。他在今日（2月11日）凌晨去世了。

還記得我們一起報道鄧小平去世的消息時，那是半夜，稿子早已經準備好，卻因爲缺乏視頻，我要求他即刻坐到主播台上，對鄧小平的過去做評論。那是他第一次透過大氣電波跟觀衆面對面說話，非常不習慣。但經過這一次之後，他後來成爲了鳳凰衛視著名電視評論員，有不少粉絲，名氣也大了，這種偶然並不是人生中經常會遇到的。

深懂香港的筆桿子

他是一個筆桿子，電視評論應該說是副業。當時《明報》買下了《亞洲週刊》，需要將這一份代表美國文化視角看亞洲的雜誌改頭換面，我請了他做主筆。這是很正確的决定，我至今都深切懷念當時的《亞洲週刊》。一段時間之後，我對《明報》的主筆非常不滿，但因爲這是查良鏞先生安排的人事，一直不方便調整。《明報》後來在鄧小平先生90大壽時要發表社論，我稍有顧慮，在臨排版前要求當時的總編輯董橋先生將預備好的稿件給我審閱，看了之後，決定將評價全部改寫。也因爲這樣，我調整了徐東濱先生寫中國和香港相關的社論，安排了曹景行來替代，後來他直接成爲了《明報》的主筆。這算是我第一次調整《明報》的編輯工作。

曹景行近照。（微信）

在那個時代用一位內地人負責《明報》的社論，難處可想而知。其實，到今天，偏見依然沒有消除。曹景行那時雖然也多有顧慮，但由於他待人接物非常誠懇，而且真材實料，知識淵博，很能够和其他同事溝通，大家對他非常敬重，沒有出現多少問題。作爲一個內地人，他對香港議題的拿捏很精准，而且懂得用香港人明白的語氣來評論中國事務，讓這一次安排變得成功。

引領變化的新聞人

我還記得多年之後跟曹景行聊天，他當時好像還在清華大學兼職教書，我批評他在電視上的表現太過煽情，有損他的形象。他倒過來教訓我說，電視是大衆媒介，要有人看，不能够端着，要懂得溝通。他還批評我太過嚴肅，笑言怪不得我經營的電視新聞頻道失敗告終。曹景行不是第一個如此批評我的人，看來我的毛病確實不小。我在辦《香港01》的時候經常想到這種批評。

香港變了，中國也變了，世界變得更多。新聞人必須走在時代前面，我們必須引領變化，或者至少知道變化的到來，否則必然失敗。曹景行是引領變化的人，就算是一時落後了，也會努力跟上，這種毅力是可敬的，這就是跟他一起工作的樂趣。

他的離去可以說是一個時代的過去。時代的更迭是進步，就算這樣，少了這樣的一個人，世界還是有所損失。