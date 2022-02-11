資深媒體人曹景行病逝享年75歲　曾任明報主筆鳳凰衛視時事評論員

曾任《明報》主筆、鳳凰衛視資訊台副台長兼言論部總監等職的內地資深媒體人曹景行，因病於周五（11日）凌晨在上海去世，享年75歲。



公開資料顯示，曹景行1947年生於上海，1966年上海市西中學高中畢業時恰逢文化大革命，隨後在1968年到安徽南部的黃山茶林場落户「上山下鄉」，務農十年。1978年，他考入復旦大學歷史系，1982年畢業後進入上海市社會科學院世界經濟研究所任助理研究員，主要研究美國農業及美國與亞太地區經貿關係。

曹景行為資深媒體人。（人民網）

曹景行1989年移居香港，在《亞洲週刊》工作8年，歷任撰述員、編輯、資深編輯、副總編輯，之後兼任香港《明報》主筆。1997年，他轉行電視，出任香港傳訊電視中天新聞頻道總編輯，翌年加入鳳凰衛視，曾任鳳凰衛視資訊台副台長兼言論部總監。而作為鳳凰衞視時事評論員之一，他曾先後主持及主講《時事開講》、《總編輯時間》、《口述歷史》等節目。2009年2月起，他在中央人民廣播電台新聞綜合頻率中國之聲早間黃金時段，每日評述國內外時事新聞。

去年4月，曹景行曾撰文提到，自己2020年做胃鏡時發現明顯癌變，就此與癌對抗，先是化療四次，再動大手術切除五分之四的胃和周邊已擴散的淋巴，傷口癒合後再放療25次，接著又化療等。

他又分享道，在轉去上海腫瘤醫院作放射治療期間，恰好遇上確診一例新冠陽性，如他和老伴晚兩小時離開就會同整個醫院及隔壁醫學院一起隔離兩周。可第二天，他們接電話通知去檢測核酸，沒事，再轉去浦東分院繼續放療，春節前夕又轉回浦西本院。他表示，在如此緊急關頭，醫院為病患做出最快的安排，不知後面牽扯到多少醫護人員的付出，而為了補上封院損失的時間，他們春節沒有休假，「大年初四我完成最後一次放療」。

曹景行近照。（微信＠文匯筆會）

值得一提的是，曹景行的父親是民國著名記者、作家曹聚仁。曹聚仁是國學大師章太炎先生的入門弟子，與魯迅交往密切，寫有《魯迅評傳》。他1950年隻身赴香港從事自由寫作；1956年起為國共和談之事頻頻北行，除曾是中南海毛澤東、周恩來的座上賓，也獲台灣前總統蔣介石、蔣經國父子秘密邀請「暢談」，密商兩岸和平統一事宜。

曹景行在文中表示，生癌與治療，讓自己第一次直面並認真思考生與死的問題，而彼時翻看父親的《浮過了生命海》，會出現一種隔世隔代同他對話的念頭，還想寫下一些文字，或以「我也浮過生命海」為題出書。「我也浮過了生命海，還在掙扎上岸，過程辛苦，但也很值得。每天都有新的體會，每天都從遭遇到的人和事中獲得新的感悟。生命的力量實在頑強，科學的發展已讓『帶癌生存』變成越來越多人的現實狀態，甚至可以『帶癌工作』」。