香港電影不死　值得政府支持

由於先前受疫情影響，第40屆香港電影金像獎頒獎典禮順延至今年4月17日舉行，2020年及2021年符合香港電影金像獎參選資格的電影，將於2022年首季合併進行投票及頒獎儀式。本屆入圍名單已於周三（16日）公布，而《智齒》成為本屆獲得最多提名的電影，包括最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角、最佳男主角等14個獎項提名。



本屆「香港電影金像獎頒獎典禮」的提名的電影數目與上屆一樣，香港電影共有17部，而亞洲華語電影則有三部。但考慮到本屆的參選電影實際是綜合了兩年的份量，這可能或反映了在新冠疫情之下，電影業界也出現開拍困難的問題，產量未必如以往蓬勃。

《手捲煙》榮獲7個提名。（《手捲煙》劇照）

題材新嘗試 港產片創作有價

過往港產電影多以警匪片及喜劇式電影作為主流，而近年則有愈來愈多創作人選擇採用不同的社會議題，例如種族歧視、社會身份認同、性小眾甚至精神病患者等作為電影的主要題材，或者將其混合至既有主流題材中。電影創作主題比以往更多元多變，也意味社會對現存問題有所關注，或者對於不同事物的接受程度都有所提升，長遠而言對推動社會發展得全面有正面作用。

同時在本屆金像獎五套獲得提名競選「最佳電影」的電影中，兩套電影均是以人物傳記記錄片式電影獲得提名，這個情況值得留意。這顯示出香港的導演努力嘗試對本地電影注入新動力，即使面對疫情挑戰，仍敢於產出非主流類型的非商業電影，刺激電影業進步。

（《梅艷芳》劇照）

政府要支援行業對抗疫情打擊

然而即使電影製作的努力，亦難阻行業再次迎來壞消息。繼UA Cinemas全線院線結業，位於銅鑼灣糖街VICTORIA戲院及位於鑽石山商場荷里活廣場的荷里活百老匯戲院分別已於周二（15日）及將於3月結業。愈來愈多戲院結業，將進一步壓抑整體電影業發展，更對日後電影業發展產生不良影響。

戲院自疫情起已被勒令停業四次，合共超過七個月，同時過去五輪的抗疫基金仍未有針對電影從業員提供支援，當本地電影人仍然勇於面對疫情挑戰，政府就更應該為整個行業提供更大力的支援，針對行業從業員，可以通過擴大抗疫基金支援對像類別，而得以將他們涵蓋；而對於戲院亦可以參展台灣方面給予有條件的一次停業補貼，以盡行業暫解燃眉之急。

（圖片來源：CINEMA CITY）

電影產業環環緊扣，由創作、拍攝到戲院，整個產業鏈規模不算小。政府應盡速提供援助，為行業苦況雪中送炭。長遠而言，更要思考如何令這個曾令香港聞名於世的行業再次起飛。下周公布的《財政預算案》對此應有著墨。