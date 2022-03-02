01多聲道｜中醫參與抗疫　摒棄醫學霸權

在全民抗疫的大方向中，提出醫療霸權的問題，本身就有極大「政治不正確」風險，但正因這是大眾關注的議題，才更需要提出。



其實已有不少專家、同道都提出過中醫抗疫。其中教育大學社會學教授趙永佳等指出「中醫參與的空間卻比當年（2003年沙士）還不如」（註1），前醫管局總裁黃譚智媛批評西醫對中醫仍有不少誤解，港府官員的政務官思維難有變通（註2）。訴求一直都在，但無論是政府或其委任的專家們都對這些訴求從未回應，置若罔聞，背後深層次原因似乎並未被揭示出來。



來稿作者：陳文瀚



中醫抗疫的基本原理

中醫和西醫有著本質上不同，而其不同觀點才是價值所在。就以抗疫為例，中醫從來不只求殺死病原體，更重視改善身體機能，萬一虛弱者受感染，自古也有「扶正驅邪」，治療「虛人外感」的方法；另中醫治療外感，正氣充足下必重視「邪有出路」，不會貿然退熱降溫，相信不少人都試過一身汗或排便後感冒症狀大為減退（當然藥廠沒有動機做這類研究），然後西醫會說民間智慧很不科學；還有，中醫治療傳染病，對季節環境等因素尤為注重，不會寄望特效藥和通用方。人體就像堡壘，對付入侵者的原則基本一致，作一些演習當然有用，但若果本身已有內部問題，又或者高度忙碌，而敵人又是普遍而多變，那演習就不是最好的選擇了。中醫更傾向內部強大而有實戰經驗的保安系統，多於不斷進行過多的演習。

中醫看似原始，但以簡馭繁未必無用。我們「追女仔」毋須考慮如何增加對方多巴胺、內啡肽；也不會只因為曼城數據分析佔優，就斷言利物浦一定踢不過；也不必專家硬把老鼠在人工低溫下感染病毒量高，來告知我們冬天要多穿衣服。中醫重視比類和依從大自然的規則，不會只從單一細微角度出發，尤其是在多因複雜事情上。

中醫抗疫的臨床實証

當然，有理論也要看臨床實際功效。2020年武漢市中醫醫院治療新冠重症病人，發現中藥早期干預能明顯減低重症患者的死亡率，由52.9%減至18.2%（註3）；華中科技大學同濟醫學院的一項多中心回顧性研究發現，加用中藥比起單用西藥能讓重症新冠患者轉危殆的機會率，由24.37%減到3.68%（註4）；對方艙醫院輕型和普通型患者，單純用中成藥及協定方，比起抗病毒藥也能更有效防止病情加重，轉重症率減低2-6倍（註5）；就是台灣地區，亦有用中藥治療新冠重症的研究和及正面結果（註6）。

以上的臨床証據，西醫專家必然認為中國論文科學性低，不值一看。然而，難道西醫又真的很科學？西醫所謂科學，其實就是在單一干預、單一指標下的評價方式，但現實卻不完全一致。譬如說疫苗有效性不似預期，由打2針，到第3針、第4針；由7成接種率達至群體免疫，然後是8成、9 成，甚至超100%都不能；由防感染、防傳播變成防死亡、防重症。注射疫苗能否減低病毒量及傳染力（註7）、瑞德西韋是否有效（註8、9）（世衛不建議但香港仍在用），西醫的「科學」研究都有不同結論。當大部份人被強制接受西醫防治，真實對照自然不復存在。西醫現時的運作模式，就是靠藥廠精心設計的研究獲得或然率，若患者用了沒效，只能說是概率下的不幸。在現實中接受了天價檢查、藥物和手術後無效的個案，亦非少見。

那為甚麼西醫和中醫同樣的「不科學」時，香港政府卻仍是只採用西醫作為抗疫手段？就算確診人數每天急升，年長患者餐風露宿、私家醫生拒絕協助（註10）、專家只建議服沒有臨床實証的必理痛（卻又雙重標準胡亂評價中藥）（註11）的情況下，政府及食衛局仍對中醫不屑一顧，投閒置散？

醫學霸權與香港醫療制度

西醫專家經常提出疫情令「醫療體系崩潰」，但我們應先問問，為何香港醫療體系這麼脆弱？香港大學社會學榮休教授周永新指出，疫情顯露「私家收費高」、「公私營醫療體系分割」、「只重治療不重預防」的弊病（註12）。理工大學醫療及社會科學院前副院長佘雲楚教授亦指出（政府醫療機構）決策者長期由醫生佔據，「都是讀同一本書，不會聽其他聲音」；對其他醫療專職的打壓行為，剝奪病人選擇，亦為社會帶來沉重隱性成本，使醫療資源過度集中於醫院服務； 醫藥分家等一些理應惠及社會大眾的改革措施，也因為醫學界反對而告吹。西醫之所以能夠成為一門專業，「背後因為他能掌握到權力。」（註13）此段訪問內容，其實已道破當下香港醫療制度問題。

佘雲楚教授等人的《醫學霸權與香港醫療制度》一書，更深入剖析了醫學霸權形成的來龍去脈。「港英政府長期奉行所謂的不干預政策……放任地讓既得利益集團為所欲為地尋找或製造利潤的機會……不少港人更因為對祖國制度的不信任，而更加支持維護本港的專業制度和文化……（西醫）利用了港人對政府的不信任而企圖鞏固醫學界的既得利益。」「香港醫學界……在利用人民的恐懼情緒時……以維護醫學界利益為依歸」，「製造持續人手不足的情況，令醫療通脹問題不斷惡化」。書中更直言西醫對抗療法「令挑戰資本主義制度的可能性減至最低」。

至於具體操作，西醫透過「統屬」、「限制」、「排拒」、「吸納」手段來鞏固自己的醫療霸權。譬如說政府及醫管局常用手段，就是透過委任全盤擁抱西醫的中醫做中醫專家顧問，用以推動其對西醫友善的中醫政策。香港及醫管局現時所謂的「中西醫協作模式」，其本質是西醫放棄或不想要的病人、病種才丟給中醫；至於其他病人，中醫連碰都不要想。另一個例子是政策出台前提過會加入中醫服務的地區康健中心，卻成了「白色巨塔」延續、「退休資深醫生俱樂部」（註14），頂多讓中醫貼貼天灸保健。西醫讓中醫陷入了「要先提出証據才可開展中醫服務，但沒有普及中醫服務卻難以提出証據」的死循環。G6PD缺乏症（蠶豆症）、肝腎功能差不能服中藥、高血壓或癌症不能針灸等西醫魔咒，比比例是。

或許普羅大眾不必深究中西醫資源經費分配、醫療數據取閱權限、媒體及廣告話語權等高深問題，僅是在疫情期間每次探討水渠設計或通風設備問題時，微生物學教授都被委以重任，就能感受到香港的西醫霸權並非無中生有。

改革醫療制度才是治本之法

從高接種率的英國及日本最近新冠單日死亡人數再創新高（註15、16）可知，就算接種聲稱中和抗體最高的mRNA疫苗，其實也不能遏止疫情（當然也可以像英國採取躺平態度）；反觀新加坡的死亡數字偏低（註17），按今年1月下旬數據，就算是未完成接種疫苗的民眾，每年每10萬名人口中只約26人死亡（註18，已反映omicron的高傳染性及不打疫苗人士健康壯況較差，而香港2020年死於肺炎及心臟病的相關數字分別是每10萬人125.2及87.7人（註19））。而且，新加坡自去年5月「與病毒共存」後，20歲以下患者（包括無接種疫苗者）更是零死亡。可見，接種疫苗絕非對抗疫情的唯一手段，實情是香港的醫療體系有強化及進步的空間和必要。正如有學者提出，「如果香港政府未能加強自身的醫療系統防禦能力，變種病毒再出現時，手足無措的戲碼只會再次上演。」（註20）

更甚者，新冠疫情其實絕非「感染死亡率」這麼簡單。2020年在新冠疫情不嚴重下，香港總體粗死亡率竟然也飆升到6.8（每千人）（註21），長者的粗死亡率更為明顯（註22），2021年的可以預料會再創新高（中國內地2021的粗死亡率也大幅上升至每千人7.18）（註23、24）。這些新增的死亡數字，以及各種防疫措施下所導致的兒童免疫力下降（註25）（對不同病原體無法只靠疫苗解決）、兒童身心發展、抑鬱症、癌症、近視、肥胖、心腦血管等健康問題，都不是呼吸科及微生物專家需要關心的事，卻同樣加劇醫療負擔，同樣關乎人命。因此，整個醫療系統需要作出大幅度改革和提升，尤其是中醫的參與，這樣才是真正的「反客為主」，「建立韌性」。樂見最近立法會通過《基層醫療十年計劃》議案，但內容只是方向性建議，並無具體建議和數字，相信食衛局最後必然又含糊帶過，避重就輕。雖然香港政府經常強調創新，但醫療體系改革卻難有寸進。

因此，筆者大膽提出以下建議︰第一，政府應在各個抗疫委員會中加入中醫代表（非被統屬）以及社會學者；第二，食衛局及醫管局高層身體力行採用中醫方法防治新冠；第三，馬上推出中醫醫療券（每年每名市民$500，長者$1000），並強制所有市民若有感冒症狀無論確診新冠與否，必須求診中醫（除非獲中醫師証明不適合接受中醫診治），以減低轉成重症及死亡的機會；第四，取消所有公立醫院病人接受中醫診治的行政障礙，包括非輕症新冠病人，讓住院病人能輕鬆自由選擇任何醫療服務；第五，馬上加快拖延已久的中西病歷互通，開放資訊查閱權；第六，長遠將中醫正式統入獨立於西醫體系外的公營醫療服務，對中醫撥款至少要佔醫療開支10%（現在是1%不到）。這樣中醫才能稍為公平地和西醫競爭。

當然香港中醫界亦需要自強，不能一味搞世界性中醫論壇或無臨床意義的研究，又或把資源用於製造學歷泛濫。如果中醫不能建基於龐大的基層臨床實效，不能建立具說服力的人才及療效評價機制，也只會落得如中國男足或中國武術的下場，西醫霸權也只得永續。

香港應何去何從

由於內地幅員遼闊，人口氣候跨度大，並奉行中西醫結合路線，基層傳統中醫的普及程度反而不及香港，較難彰顯中醫的實際功效。反觀香港擁有龐大的基層中醫團隊，較統一的電子病歷系統，正正能夠彌補國家在這方面的不足。事實上，國家也不可能永遠關閉國門，香港在追求動態清零的同時，未嘗不可借今次危機，為國家提供最新中西醫協作治療的臨床數據作參考。既然民主制度不是只有一種，審美角度不應該只有西方一套，為何醫學制度要完全由西方思維來定義？

近幾年來香港人實在活得太苦，由左右逢源變成左右為難，由投訴不封關到投訴封得太嚴，由懷疑安心出行盜取私隱到認為政府追踪能力太廢…亦不知從何時開始，香港變成了只能依賴國家、坐食山崩的「二世祖」，只懂高叫廉價愛國口號。香港人應該覺悟，在國家利益的大前提下，利用香港的特有地位向國際推廣中國價值，才是香港唯一出路。《醫學霸權與香港醫療制度》所屬的「香港經驗叢書」序中提到「香港社會內部始終存在着不易化解的深層次矛盾……重新找回香港社會對自身前途和命運的信念與信心，並主動對接國家發展戰略……是擺在香港社會各界面前的嚴峻課題」正是此意。

必須強調本文並非針對個別人士，亦無意抹殺醫護人員在抗疫期間付出的巨大努力，但香港確實存在著醫學霸權這巨大意識形態，有必要對此作出反思。衷心希望政府專家及決策者們，充份考慮以上建議，也讓一些因醫學理由無法承受西醫西藥的市民，能有多一個選擇及多一重保障。祝願中醫西醫能在這關鍵時期，一同齊心抗疫，讓香港盡早走出難關。

作者陳文瀚是註冊中醫師。



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註1︰https://bit.ly/34hag23

註2︰https://bit.ly/36jCCcH

註3 ︰https://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7105053767

註4 ︰https://xb.bucm.edu.cn/CN/abstract/abstract11453.shtml

註5︰https://bit.ly/3GZSKNh

註6︰https://www.nricm.edu.tw/p/404-1000-6387.php?Lang=zh-tw

註7︰https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext

註8︰https://bit.ly/3LAZkNw

註9︰https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD014962/full/zh-hant

註10︰https://bit.ly/34QygJF

註11︰https://bit.ly/33AvnvS

註12︰https://hkcs.org/sites/default/files/files/csvoice/csvoice-2020-summer-p18.pdf

註13︰https://bit.ly/3uYEp0V

註14︰https://www.thenewslens.com/article/127496

註15︰https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k2/1629477-20220119.htm

註16︰https://www.wenweipo.com/a/202202/17/AP620d9439e4b036dce993b8b3.html

註17︰https://bit.ly/3IfDXiL

註18︰https://www.moh.gov.sg/covid-19/statistics

註19︰https://www.chp.gov.hk/tc/statistics/data/10/27/117.html

註20︰https://bit.ly/3LG3MKQ

註21︰https://www.censtatd.gov.hk/tc/web_table.html?id=3

註22︰https://www.news.gov.hk/chi/2021/01/20210131/20210131_114540_458.html

註23︰https://news.cctv.com/2022/01/17/ARTIurqSgQPHzFJLQhdEuPog220117.shtml

註24︰http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2021/indexch.htm

註25︰https://bit.ly/3JOGVv6

