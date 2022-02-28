01論壇．梁美芬｜那是人命，不是數字

2020年疫情爆發期間，我有好友人染疫病逝，目睹她的至親經歷的痛楚，因染疫離世的人士的親人連正常向遺體道别的時間都沒有。想不到，兩年後的今天，香港竟然弄到如斯境地，因染疫病逝的遺體擠滿停屍間，這是多少個家庭失去了珍愛的寶貴成員？為何政府等負責部門到今天竟仍然毫無準備，表現是完全放棄弱者的投降，有老人有小童，令人傷心欲絶！



我認為這都是長期抗拒學習內地成功的抗疫方式，抗拒內地醫護人員來港協助救治及支援、自己又沒有未雨籌謀的惡果。香港現在的情況就是與病毒共「存」，而不是動態清零。內地14億人民才不到10萬人感染，內地醫護團隊早已是抗疫英雄，香港750萬人現在已有超過15萬人感染，真實個案肯定更多，且還未到高峰。天天染疫病逝數目幾十名，但衞生防護中心及醫管局每天的新聞發佈會發言人只說大部份病逝者是院舍長者。市民想知的是：除了院舍長者，還有那些逝者不是長者？什麼是「長期病患」的定義？必須讓公眾清楚才會令市民知道疫情的危險性。香港真的要好好珍惜內地醫護團隊的協助，不要再因為偏見而抗拒救治生命的機會。

我相信政府的抗疫決策者應該感到内疚，若預案有做，又或虛心向內地學習又或更早求助，這些生命也許有不少可救回。我曾早於2020年7月就要求內地醫護人員來港協助救治工作，政府一直認為不需要。醫管局主席范鴻齡直到爆煲的今天才說需要，救命如救火，一刻都不能拖。其實前線醫護人員亦已筋疲力盡，問題應該是在決策者及統籌者。相信什麼時候特區抗疫班子願意真誠與內地支援團隊「對接無縫」，什麼時候才能有穩定疫情的堅實基礎，病逝者人數才有望減少。

對接無縫才能穩定疫情

我看內地團隊可做的都做了。香港政府必須負起主體責任，清楚告訴市民會一步一步怎麼做。例如冼師父冼國林日前的策略也鉅細無遺地，推算染疫人數和動用徵用各類公共、私人場地可以提供多少個治療隔離設施。他的建議與我1月時向特首提出的建議不謀而合，就是大疫當前，政府必須雷厲風行，場地可用則用，救人優先。筆者1月提出建議政府使用空置學校及其他場地後，收到有相當多宗教團體、辦學團體願意向政府借出場地，政府近日終於回應宣布使用空置校舍及體育館等。但其他可用營地等則未回應。欠缺統籌、整合、清楚回應及預案是政府在抗疫的整個過程特別缺乏的。據我近日經驗，很多地方包括超市仍然沒有嚴格使用「安心出行」。

香港對染疫查核鬆懈，據悉，現在大爆發期間，普通香港市民（當中難說是否有染疫者）仍然可以入住內地專家醫護所住的酒店，這是令人擔憂。我認為為了保護內地醫護專家，居住的酒店應盡快閉環，讓入住市民盡快撤離該酒店並且不可再接受新的預訂。專門為內地專家居住，令他們安心在香港協助救治工作。

香港必須盡快打贏這場不能輸的戰爭，香港政府要加把勁，亦要謙卑下來，與內地團隊好好配合，絕對不能再讓這種情況再惡化下去！