第五波疫情｜有序發放訊息　穩住社會陣腳

食物及衞生局局長陳肇始周一（28日）出席電台節目，一改上周行政長官林鄭月娥表示「全民強檢時禁足不現實」的說法，表示「政府現時不排除採取禁足令」。這個消息傳出後，不少市民都急不及待趕到超級市場購買物資，擔心政府將會在短期內實施禁足封城。而一些不實消息更指超市等商店將在不日內全線停業，因而部份超市糧油食品被搶購的情況就更為嚴重。



特首林鄭月娥在同日下午發放了一條預錄片段，呼籲市民「充分配合將可令抗疫工作事半功倍」，卻仍未交有代特區政府的禁足方案，以及市民可以怎樣配合。即使政府晚上再發出新聞稿，內容亦只是指出「鮮活食品包括冰鮮肉、水產、蔬菜等天天有來貨，供應穩定」，呼籲「市民不需要囤積糧食」。

今次陳肇始局長一句零零碎碎的「政府現時不排除採取禁足令」，就已令整個社會焦慮萬分地搶購物資。甚至在傳媒報導有關訊息後，仍然未見有主要官員交代更多詳情，這種訊息發佈態度確實值得社會商榷。

禁足措施牽涉甚廣

消息發放豈能隨便

好像禁足措施般的流傳情況已非第一次。政府的全民強檢政策早前都是由傳媒先引述消息報道，而消息傳出後政府卻保持不置可否的態度，最終市民只能得到零碎、不肯定的訊息。

防疫措施影響整個社會運作，市民想要清晰的方向早作準備，想法可以理解。政府官員在發放訊息上，必須將市民的心理及情緒都考慮在內。每個家庭因為居住環境的條件，有可能要在每日食物和所需物資上有不同調配，已飽受疫情煎熬的食肆商戶亦想知道假如外賣被禁止，現階段是否要早一步作出準備，至少可以減少一些食材成本的浪費。

不論目前社會關注的「禁足措施」，還是政府早前公佈「全民強檢」內容都是由媒體先取得消息發佈，而消息傳出後政府卻又保持一幅不置可否的態度，令人質疑政府是否可以更主動地領導資訊發放的工作（資料圖片)

以禁足措施為例，政府可能仍在規劃內容。創新及科技局局長薛永恒周二（1日）在電台節目表示，假如政府實施封城，自當會有序發放相關防疫抗疫資訊，形容有些消息是「無乜可能」。但官員不說清什麼是不大可能、什麼是較大可能的措施，又怎稱得上是有序發放資訊？官員大可以明確向社會傳達政府正在思考的方向，交代一些原則甚至部份已確定的內容。這既讓各行各業能夠懂得應變，也讓市民更加安心。

更何況禁足屬重大政策，本身不應該只是局長在電台節目時隨便透露，或通過政府消息對外「放風」，公眾接收的角度只會覺得支離破碎，無所適從。

抗疫如行軍打仗

訊息發佈尤為重要

林鄭多次形容現時形勢尤如行軍打仗，假如現時尤如林鄭形容香港正在和病毒打一場硬仗，而市民就是配合政府的指令執行任務，這個時候的訊息就更是應該清晰無誤，讓全港上下都可以團結一致，對抗疫情。

如果訊息零零碎碎，只會令不少市民陣腳大亂，人心惶惶。不少餐廳食肆或商戶近日早一步宣佈休業，可能也是因為不清楚未來政策如何，怕落入進退維谷的情況。

目前大部份與疫情相關的訊息都是依賴每日下午由衛生防護中心召開的疫情記者會發佈資訊，政府又是否可以有每日指定時間的記者會讓行政長官，以至政務司司長或其他領軍特定項目的局長可以定時面見傳媒，統一交代抗疫工作的最新進展或想法？（聯合採訪）

政府除了呼籲市民配合之外，其實還有很多方法幫助市民掌握政策變化。在檢討訊息發佈的機制方面，目前大部份與疫情相關的訊息都是每日下午由衛生防護中心召開的疫情記者會發佈，但當中沒有決策官員，難以交代政策走向。政府是否可以有定期的記者會，讓領軍特定項目的司局長，甚至行政長官本人統一交代抗疫工作的最新進展或想法？

當前疫情發展瞬息萬變，社會都渴望知道在未來幾星期的關鍵時間可以如何配合政府措拖。而在香港仍然受到疫情不安情緒籠罩的情況下，特區政府更要有讓人看得見、早一步釋除社會疑慮的意識，讓市民知道所有事情都仍然在政府掌握之內。政府只要體會市民心急如焚的感覺，問題就自然迎刃而解。