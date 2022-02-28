全民檢測將進行　細節周全免混亂

第五波疫情肆虐，周一（2月28日）陽性檢測個案大增34,466宗，這一波疫情累計636人離世，而且疫情仍未見頂。特首林鄭月娥周一（28日）發表影片，指3月內會推行全民強檢，屆時隔離單位料達7萬個。



政府早前已表示會在3月進行共三輪強制性全民檢測，在內地的援助下，香港應該有人力物力快速地進行全民檢測，盡早清查出確診者進行隔離。林鄭周一指，目前正在細化方案，務求做到徹底、快速、有序、有效地切斷傳播鏈。為了避免浪費寶貴的抗疫時間及資源，政府應該仔細思考如何提高全民檢測的效果。

本港疫情失控，特區政府計劃在3月推行全民檢測，食物及衞生局局長陳肇始今早（28日）在電台節目上表示，目前未完全排除會在全民檢測期間實施「禁足令」，強調檢測要發揮最佳效用，必須減少市面人流。

「禁足令」須有合理安排

政府早前已指會通過身份證作為工具，理論上解決了如何確保所有香港市民都參與檢測。而現時最廣為討論的建議是在檢測期間實行禁足令，亦即部分人所謂的「封城」措施。專家都指出全民檢測期間實施禁足令有最大效果，但執行上來有一定的難度。當然這些問題並非不可解決，但也必須要有周詳的計劃，如果禁足只是紙上談兵的話，屆時可能亂成一團，失去了禁足的效果。而且由於有傳快將可能禁足封城，近日市面再出現搶購物資潮。因此假如政府有意實施，應該盡早公布詳細計劃令公眾清楚細節，避免引起恐慌性搶購物資。

即使大部分市民願意配合，禁足令實施有兩大核心難題要解決，其一是如何維持必要的服務，其二是如何做監察工作。即使實行禁足令，市民也有需要出門的時候，內地與外國的「禁足令」都會容許一定的時間讓人外出，例如到超市購買糧食、必須的藥物，以及相應的物流，甚至乎是警察、急症等公共服務。在禁足令之下，哪些商店會開戶，哪些公共交通會運作，是政府要考慮的問題。大原則是確保所有市民在合理的距離內都能接觸到基本服務，尤其是新界地區有部分偏遠住宅，規劃不得不留意。

另一方面，政府還必須確保有足夠人力為禁足令執法。內地的禁足令多有黨工、城管等的配合，解決了人力問題。香港理論上只有警方才有執法權，但三萬多的警力不足以應付全港的禁足令。如果依賴大樓的保安人員，一方面有很多舊式樓宇沒有保安人員，另一方面沒有執法權的保安人員也難以應付住客違反禁足令。政府在這方面也必須有一個負責任的做法，才能令人安心，避免市民感無所適從。

不禁足也得盡力而為

能做到禁足固然是好事，但即便真的不可行，政府也應該想其他辦法提高全民檢測的效率。禁足令的目的是減低在檢測期間出現傳播，如果無法禁足也應做要三個「快」：一是檢測本身要快。二是一旦查到陽性隔離要快，三是對陽性在檢測期間的密切接觸者隔離亦要快。

除了以禁足令減少接觸之外，也可換個角度，考慮讓大部分非緊急商戶暫停營業、限制公共交通等，這樣多少都能作為禁足令的折衷辦法。總之政府應該盡所有辦法為得來不易的全民檢測機會，而非選擇「躺平」得過且過地執行防疫政策。