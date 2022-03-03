避免社會陷停頓　政府行動要靈活

行政長官林鄭月娥在星期三（3月2日）會見傳媒，表示一定不會推行不出不入的「全城禁足」或「封城」。可是隨着本地店舖陸續關閉停業，公共交通工具削減班次，市民出行愈發面臨實際困難；加上美國針對香港發出旅遊警示，多國航班依然禁飛香港，嚴格來說本地恐怕已經慢慢邁向實質「封城」。



運輸署已批准五間巴士公司未來兩周間暫停至少104條路線、假日郊遊路線及1條通宵路線，同時港鐵繁忙時候列車班次需要調整減少，並且已經備好關閉個別車站方案。市面相繼有食肆、藥房與大型連鎖店暫停營業或縮短營業時間，連網購平台都表示已付款訂單有可能會被取消。

除卻部分企業可能是出於平衡利潤與經營成本的考慮而停業之外，其餘大部分商戶與公共交通運營機構，主要都是因為旗下員工許多成為新冠肺炎確診者或密切接觸者，需要接受隔離檢疫以致無法上班，導致人手根本無法支持完整其基礎服務或日常運作，別無選擇之下只能縮減業務。

港鐵表示，屯馬綫多名車長染疫或被列作密切接觸者而要隔離，未能執勤，今早繁忙時段的列車班次需要調整，來往方向由3分鐘一班車調整至4至4.5分鐘一班車。（盧翊銘攝）

百業蕭條需有積極對策

政府近日放寬護理業界通過「補充勞工計劃」輸入內地護理員的部分規定，並且提供院舍員工防疫抗疫特別津貼，此外上水屠房亦引入了多名內地屠宰員以恢復生產線。類似措施假若能夠延伸去到其他行業，相信一定程度有助於舒緩它們的人手緊張問題，避免市面關門閉戶情況蔓延下去。

不過，「外援」終究是「遠水不能救近火」，而且並非所有行業都適合作如此處理。最佳對策應該還是「反求諸己」，妥善安排本地勞工，當局對此必須扮演更加積極角色，譬如政府車隊司機可以暫時借調巴士公司，又或是協助匹配疫下失業者與急需頂替人手的商戶，以及擴展兼職職位計劃服務對象等。

022年3月2日，香港湾仔街市的多家肉铺已停业。因疫情防范，香港上水屠房停运多日，市场上的鲜肉供应大减。当天，负责上水屠房日常营运的华润五丰由内地抽调38名屠宰专业人士来港支援，初步计划驻港两个月，恢复屠房运作，香港市场上的鲜肉供应有望逐步恢复。 中新社记者 张炜 摄（视觉中国）

期望管理之辭未見有用

另一方面，林鄭月娥年初屢稱本港不會實施全民檢測，其間曾將前年普及社區自願檢測偷換概念，而她和其他官員近日似乎又重施故技，想將「封城」、「禁足」等詞與「某一種程度的限制外出」作出區分。他們與其發放此等模糊訊息，倒不如盡快制訂和公布具體方案，別賣弄語辭進行期望管理。

歸根究柢，比起空談不會「封城」停頓全港，市民更加希望看到政府拿出實際措施協助自己。況且這些說話不僅難以安撫民情，甚至只會倒過來產生加劇謠言流傳或動搖人心的反效果。相信治港者也不想本地陷入「封城」困境，盡快動手一定要比只是發各種不同聲明更有用。