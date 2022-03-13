掌握五個要點　平息新冠疫情

新冠病毒個案周五（11日）回落至少於3萬宗，未見再有幾何式升幅，短期關鍵是如何令數字進一步回落。同日全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍周五在北京以視像連線方式主持支援香港抗疫工作第八次協調會，一些內容可堪提點。



須知道疫情反覆是常態，一兩星期的回落也不意味疫情一定受控。正如夏寶龍指出，香港疫情還處於高位平台期，形勢仍嚴峻複雜，抗疫防疫不能鬆懈。政府專家顧問、中大教授許樹昌翌日也表示，目前要放鬆防疫措施是天方夜譚。不論是抗疫官員或是市民也不能掉以輕心，反而更應謹慎小心，務求令回落趨勢不受破壞。

其次，夏寶龍借用了「紮針灸」為喻，指出工作方式方法要更加精準、到位。這其實與內地援港專家梁萬年早前提出的「三減」相似，方向同樣是針對最突出的問題下藥。眾所周知，第五波疫情一個重大挑戰在於長者保護不足，近六成死亡個案來自安老院舍。而至今院舍接種率只達一半，當局要對症下藥，就必須重點增加院舍外展疫苗注射的人手。

對症下藥 善用資源

解決問題無疑需要人力物力，以往政府官員亦多次提及能力資源的困難。然而，不但國務院副總理韓正日前提及對香港「有求必應、照單全收」，夏寶龍周五亦再表示中共總書記習近平和其他中央領導對香港疫情表達關心，他們會做好支援香港抗疫工作。目前中央有關部委近百人在深圳集中辦公，廣東省和深圳市有160多人直接參與專班工作。可見香港既要「紮針灸」般抗擊疫情，也可以按需要向內地「借針」，善用「一國兩制」的優勢。

再者，香港社會自身也有強大的能力和資源，重點在於能否積極動員、適當調配。由抗疫的士投入服務，到私家醫院協助處理輕症患者，我們看見社會逐步各展所長，出一分力。這大概也就是夏寶龍所說的「進一步動員社會力量參與抗疫」。

最後是訊息傳播。第五波疫情以來，社會陣腳大亂，訊息更是混亂。何時缺物資、會否「禁足」、商戶是否要關門等問題四處流傳，市民惶恐之下又會轉發不實訊息及搶購物資，加劇恐慌情緒。及至幾日前，政府終於特設疫情記者會，直接回應社會疑問，權威發布官方訊息。比起夏寶龍強調的「對各種抹黑詆譭言行予以深入揭批」，有效的訊息傳播無疑來得更積極及重要。

由中央到香港社會已一再強調，特區政府是抗疫的主體，必須發揮領導、統籌、協調的作用。常言「好的開始是成功的一半」，如今抗疫防疫工作已見成形，新增個案的幾何式升幅暫見停止，官員更應掌握五個要點，及早平息新冠疫情，讓市民生活早日復常——商戶有生意，僱員有工開，學生有學返。