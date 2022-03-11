第五波疫情｜提升院舍接種率　適切落實「逆向隔離」

周五（11日）本港新增29381宗個案，另有196名新冠患者離世。儘管香港的確診個案已連續幾日出現回落的跡象，但本港死亡個案依然高企，如果以目前第五波疫情累計3231宗的死亡個案與英美國家去年高峰時期的數據比較，香港的死亡比率更是大幅高於部份歐美地區，情況令人憂慮。



而且目前不少長者都在護老院舍內受到感染，由於這些護老院居住空間相對密集，而且本港年長群體的疫苗接種率一直偏低，目前已有超過800間院舍因此而出現大規模感染的情況，長者的死亡風險亦大幅提高。



行政長官林鄭月娥周五（11日）連同公務員事務局局長聶德權、 勞工及福利局局長羅致光召開疫情記者會交代院舍接種疫苗情況。他們形容目前加快院舍接種是「重中之重」，當務之急是在3月18日前為全港1,000多間院舍安排外展隊，為適合接種的長者打第一針。根據政府透露，目前仍然有約130間院舍正在等候外展隊安排接種疫苗，而全港接近8萬名院友中，只有約一半已接種第一劑疫苗，疫苗接種比率只有52%。

負責本港疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權亦有到現場視察。（機構提供）

動員私家醫生

急起直追院舍疫苗接種率

聶德權在記者會上參考去年12月70歲以上的長者疫苗接種率是36.5%，目前已達到68.9%，表示情況已經得到一定改善，然而52%的院舍接種比率始終難言理想。而事實上，早在今年2月初香港的疫情陸逐蔓延到多間安老院舍前，院舍接種計劃早就應該盡快推進。惟當時公立醫院的醫療人手一直短缺，即使特區政府曾呼籲私營機構的醫生優先抽時間到院舍協助接種疫苗，但院舍內的疫苗接種率仍然大幅度落後，最終就導致當前的局面。

不少消息都指，目前一半長者已簽署同意書表示願意接種疫苗，但卻因為種種原因而拖慢了接種進度。部份是因為私家醫生表示需時三至四星期方能到院舍接種的情況下，部份亦因為有家屬收到通知要求需要待院舍「清零」14日又或者父母康復四周後方可接種。面對上述的情況，安老服務協會主席陳志育就曾經形容「老人院爆發只是時間問題」，目前的院舍死亡個案已是逾1200宗，可謂不幸言中。

不論是因為什麼原因而出現這種拖延和落後的情況，整個院舍接種疫苗計劃趕不上疫情變化也是事實，當務之急是盡快抓緊問題的關鍵。假如落後的原因是因為人手不足，便盡快動員足夠的醫護人員，尤其是各區的私家醫生，務求盡快為各個院舍的長者完成接種，否則情況將是不堪設想。

特區政府曾呼籲私營機構的醫生優先抽時間到院舍協助接種疫苗，但院舍內的疫苗接種率仍然大幅度落後，最終就導致當前的局面。（資料圖片／歐嘉樂攝）

「逆向隔離」關鍵在於「閉環管理」

政府一方面應該盡快派出外展醫療隊協助院舍接種疫苗，另一方面亦要籌備逆向隔離的細節安排。現時每日確診的人數仍然高企，而且各區的院舍都出現員工染疫情況，盡快安排居住在院舍內的長者轉移到隔離設施內，是減低社區傳染致病毒帶入院舍的最佳辦法。

政府目前只覓得兩間未開設的院舍能夠協助未受感染的院友用作「逆向隔離」設施，羅致光亦指人手短缺、缺乏留宿設施，難以強制執行「閉環管理」。但如果是設施不足，政府在這個時候是不是應該考慮採取一切的措施，包括徵用大學的運動場興建長者逆向隔離的設施，而宿舍設施等則可用作院舍員工參與「閉環管理」時居住？

第五波新冠疫情嚴峻，安老院舍的爆發情況令人憂慮。

解決問題的方法往往都存在，關鍵是政府有沒有抓到抗疫的重點。誠如行政長官林鄭月娥早前表示，疫情過後，有很多事值得我們重新檢視，尤其是在保護長者的工作上，但當前最重要的仍然是不讓更多長者因為遲緩的情況而失去生命。只需要緊記這項重點，我們相信無論如何問題都可以迎刃而解。