頂住疲勞齊抗疫　社會方能早復常

特首林鄭月娥在本周三（16日）引用港大醫學院前一天公布的疫情趨勢數據，指市民出行回升，呼籲市民勿鬆懈，無必要不要外出。她亦提到康文署會加強管理公眾泳灘，或要將之圍封以減少人流。市民在第五波疫情下呈現抗疫疲勞可以理解，但疫情未見回落，醫院、院舍仍然超負荷，短期內難以放寬社交限制。反過來說，當下市民嚴守限制，才有條件更快鬆綁。



市民近日增加戶外活動，證據之一是港大醫學院匯報疫情趨勢時，指出八達通使用量自疫情惡化後一直下降，但到上周末回升。證據之二是公眾泳灘在剛過去的周末人頭湧湧，部分人留在海灘時沒有戴口罩。林鄭澄清公眾泳灘自去年冬季以來停止救生員服務，但沒有圍封泳灘。康文署隨後決定周四（17日）起關閉和圍封所有公眾泳灘，並呼籲公眾留家。

3月13日，不少市民來到石澳泳灘灑太陽、吹海風。（廖雁雄攝）

政府後知後覺 市民欠自律

圍封公眾泳灘也非新事，早在前年7月第三波疫情期間，康文署曾關閉泳灘至11月，期間加強圍封各泳灘，包括關閉洗手間和更衣室。第五波疫情遠第三波嚴重，政府到市民質疑之後才行動，又再證明後知後覺。政府固然要嚴厲禁止違反防疫規則者，但亦難以監察所有地方。除了泳灘外，近日市民遠足行山人流亦見增多，不少是三五成群，有違限聚令，執法人員難以到各處山頭巡邏，唯有靠市民自律。

無論如何，從上述數個現象，我們可以推斷大眾出現抗疫疲勞。經歷多周嚴厲的社交限制，戶外娛樂停止，加上市面太多關於染疫導致死傷的資訊，市民趁假日和良好天氣，到海灘和其他地方舒展身心，遠離愁緒。再者，醫管局和學者早前判斷疫情已過頂峰而且預期回落，防疫抗疫心態有所鬆懈。

3月12、13日，八達通使用量回升，顯示更多市民出行。特首林鄭月娥提醒避免出行，減少傳染。（截圖來源：港大醫學院）

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抵禦抗疫疲勞 自助互助是藥方

然而，判斷疫情將來回落是基於數據模型假設，大眾不遵守社交限制的話，模型就不配合實情。其實，港大推算的基本感染數（effective reproductive number）已在數天前低於1，即一人傳染給少於一人，但每日錄得感染數字自3月初下降後就處於平台期，未見持續下降，也許反映模型和實際的偏差。

嚴守社交距離的用處不只在於避免自己被感染，更是避免自己一旦染疫後再傳給家人，萬一家人染疫並得重症，就會擠壓已經吃不消的對公私型醫療系統，家人亦難獲適切照顧。少一次外出，就少一次染疫機會，多一分保障自己和家人健康。

當然，抗疫疲勞還是需要正視的，畢竟長期留家接收大量疫情訊息，容易積累無力感，甚至哀傷，又或者因為資訊太密集而削弱警覺性。假若家中有空間，可以多做運動，調劑身心。另外，與親友鄰里或者社工抒發感受也是方法。我們甚至可化被動為主動，支援身邊群體的身心物質需要，讓生活更有意義。那邊廂，政府亦要適時告知公眾，在什麼情況下會放寬社交措施，例如檢測陽性數字，入院、重症、死亡率數字回落到多少，疫苗接種率要增到多少等，市民不需無了期等待，將更有動力配合抗疫措施。