第五波疫情｜推動老弱接種疫苗的辦法不少

第五波疫情中，長者安老院舍是重災區。勞工及福利局局長羅致光周六（26日）出席疫情記者會時，亦承認今波疫情未完已奪逾3700名院舍長者性命，勞福局屬難辭其咎，將成立跨部門工作小組檢視及提出改善措施，首要工作是改善院舍通風設施以及提供防疫指引及守則。



至於院舍的打針比率偏低，早前有傳會直接為缺乏認知能力院友接種疫苗，但行政長官林鄭月娥未有交代詳情，只承認有關做法具有爭議。政府目前的目標是在未來一個月盡快安排外展醫療隊到1100間院舍，為已康復長者接種首劑疫苗，盡快做到「疫苗全覆蓋」。而負責疫苗接種計劃的公務事務局局長聶德權周一（28日）亦表示，現階段將會以外展醫護隊配合圍封檢測計劃，在取得長者檢測陰性證明後，上門為殘疾人士及70歲以上長者接種疫苗。

深水埗獨居長者黃婆婆（化名）住在逼仄的房中，兒女自顧不暇難接濟她，她只能靠領取綜援、回收二手物品獲取每個月不足4000元的生活費用，雙眼疾病只能申請基金來做手術。（鄭子峰攝）

必要時要考慮軟硬兼施

目前本港院舍已接種第一劑疫苗比率仍然維持在56%，情況難言令人感到樂觀。雖然現時有接近四成的院舍長者都因曾感染病毒而暫時未能接種，相信在未來一個月陸續康復後部份會改變主意願意打針，但正如政府早前透露始終仍有接近一成院友家人曾遞交書面反對打針因而無法為長者接種疲苗。在目前疫情仍然嚴峻的情況下，政府雖然不斷加派外展隊以及簡化接種的程序，但事實上亦可能需要思考如何進一步採取軟硬兼施的辦法，推動更多長者願意接種疫苗。

參考新加坡以及其他國家地區的做法，政府除了採取強制性措施之外，在推動疫苗接種比率其實仍然有一系列的政策工具可以採用。例如新加坡政府在去年宣佈仍然不願意疫苗接種的國民將不能受到國家醫療的保障，這些國民需要自行承擔一旦確診後的治療費用。當時這項決定被認為是向部份國民發出強烈的訊息，因此當地的疫苗接種比率亦在去年11月的85%大幅提升至目前的95%，長者的接種比率增幅更是尤其顯著。

參考新加坡以及其他國家地區的做法，政府除了採取強制性措施之外，在推動疫苗接種比率其實仍然有一系列的政策工具可以採用。（Getty）

而由於美國部份州份的疫苗接種比率早前仍然未如理想，美國總統拜登亦在去年7月公佈的2021年美國救援方案法（The American Rescue Plan）就特別加入提供經濟誘因推動疫苗接種比率的撥款方案。其中，每名願意接種疫苗的國民可以獲得100美元的激勵措施。其後這些州份的接種比率都陸續有所提升。

有些人或者會認為接種疫苗與否始終是個人責任和權利，政府不應該採取這些措施迫使或誘使市民接種疫苗。然而，目前的疫苗樽頸始終需要解決，而事實上個別人士拒絕打針本身亦是增加整個社群的感染風險，甚至導致今日病毒在院舍內大規模傳播的原因之一。在這個時候，不同的群體組織都應該考慮可以怎樣進一步推動疫苗接種，避免更多的無辜生命繼續因為病毒而犧牲。

聶德權表示，3月18日已完成首階段外展目標，為1,100間院舍所有適合接種院友接種至少第一針。（資料圖片）

消費券或可助提升疫苗接種比率

事實上，世界衛生組織在去年年底已訂立全球疫苗接種計劃策略方案。其中，世衛專家指出整個疫苗接種計劃的第一步應該是盡快讓社會內全長者、醫護人員以及高風險的國民首先接種疫苗。

然而，香港院舍的長者接種比率一直低落，70歲以上的長者接種比率更是在今年年初仍不足四成，而80歲以上的接種比率就更只略高兩成，情況只是近日方略見改善跡象。既然目前所有措施都已經做過，但長者群體仍有接種樽頸，在這個時候，政府更加應該以軟硬兼施的辦法把握時間，盡快採取其他增加誘因以及轉嫁成本的方法，包括考慮消費券加入疫苗接種要求或採取轉嫁醫療成本的做法等，務求盡快提升疫苗接種比率。