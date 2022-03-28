上海封城亡羊補牢　香港官員值得反思

撰文：評論編輯室
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近日內地疫情再次局部爆發，除了疫情最嚴重的吉林之外，上海亦有大規模爆發之危機。上周上海的本土案例持續增加，雖然大部分為無症狀案例，不過數量龐大。按國家衛健委通報，周日（27日）上海確診50例，另外無症狀3,450例。上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡等指出存在爆發風險，必須採取果斷措施。

周日晚，上海疫情防控辦突宣布翌日起實施兩段式封城。以黃浦江為界，浦東首先在本月28日5時至4月1日5時封城；浦西則在4月1日3時至5日的3時封城。期間除「保供」（確保生活必須品供應）企業和人員外，所有人足不出戶，住宅實施封閉式管理、人車只進不出，並按切塊式及網格化進行全民核酸檢測。

上海疫情趨嚴重，3月27日上海通報本地確診50例，另外無症狀3,450例。

開放之路仍漫長

上海選擇封城並非一個輕易的決定。除了2020年最初的全國封城之外，過去內地疫情多次復發，上海都未有再採取封城及全民檢測等措施。一直到上周六（26日），吳凡仍指上海將不會封城，因為「上海不僅是上海人的上海，還承載了中國經濟社會發展的重要功能」，呼籲市民「要有大局觀」。不過此番話才落地一天，上海便改變了主意。

擺在上海面前有兩個很不同的策略：深圳和香港模式。深圳在疫情之初便果斷地選擇封城，花了只一周（3月14至20日）便已控制疫情，周日深圳包括無症狀病例的本土案例只餘7例。另一個案例香港則從早期便堅決不封城，也不全民檢測，希望有限收緊接觸便能控制疫情，不過眾所周知本港防控只能以失敗形容，第五波疫情至今估計已有超過百萬人確診，更奪走了超過7,000人的生命。

經濟固然重要，但正如吳凡所說，上海不只是「上海人的上海」，上海採取什麼的防疫政策最終仍取決於現實。上海過往能不封城是因為這也能控制住疫情，現在疫情有極大擴散風險，便不能再以之前的心態去處理。所幸的是上海的防疫官員勇於打倒昨日的自己，平衡過風檢之後終於還是果斷封城。

近來內地開始討論開放的問題，不過從這波疫情的防控看來，開放之路還須要按步就班，不能操之過急。雖然新冠變種Omicron的死亡率和重症率都較低，但傳播能力極強，在人口基數如此龐大的內地仍會造成相當大的疫情。

兩階段封城適合需要

上海作為一個國際都市，而且「承載了中國的經濟」，論封城全檢之難度，與香港也在伯仲之間，要不然上海也不會直至周六還希望能不封城。官員拿出了很大的勇氣和決斷力才改變主意決定亡羊補牢，同時也按上海特別的情況對政策作出了最大的調整。上海的城市功能不能完全停頓，因此才有了兩階段封城的設計，就像海豚的大腦左右輪班休息以做到24小時不間斷的活動。而人口密集、檢測人手等問題，則以切塊式及網格化分區處理的方式解決。

2022年3月28日，上海，大橋上往日熙攘的車流已不見踪影。 3月27日晚間，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小组辦公室发布消息稱，3月28日5時起，上海以黄浦江為界分區分批實施核酸檢查。

即使我們不在「動態清零」和「與病毒共存」這兩個名詞之間多做爭辯，但上海這種做法才是以行動證明沒有「躺平」、盡力在控制疫情與保持開放之間作出平衡，負起了抗疫的主體責任。上海的行動也反映了香港並非沒有辦法，只是我們的官員欠缺認知問題嚴重性的觸覺、作出決斷的勇氣、還有設計更好的政策的能力。應該反省的是為何疫情早期香港未能把握好機會作出決斷，至今只能作為反面教材。

陸港兩地無法獨善其身　互相指責不如齊心抗疫中國或退出清零政策　香港僅為反面教材防疫政策的政治考慮就是社會利益冬奧說明事在人為　疫情肆虐不能豪賭「清零」是否真的代價太高？
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