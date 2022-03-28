上海封城亡羊補牢　香港官員值得反思

近日內地疫情再次局部爆發，除了疫情最嚴重的吉林之外，上海亦有大規模爆發之危機。上周上海的本土案例持續增加，雖然大部分為無症狀案例，不過數量龐大。按國家衛健委通報，周日（27日）上海確診50例，另外無症狀3,450例。上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡等指出存在爆發風險，必須採取果斷措施。



周日晚，上海疫情防控辦突宣布翌日起實施兩段式封城。以黃浦江為界，浦東首先在本月28日5時至4月1日5時封城；浦西則在4月1日3時至5日的3時封城。期間除「保供」（確保生活必須品供應）企業和人員外，所有人足不出戶，住宅實施封閉式管理、人車只進不出，並按切塊式及網格化進行全民核酸檢測。

上海疫情趨嚴重，3月27日上海通報本地確診50例，另外無症狀3,450例。

開放之路仍漫長

上海選擇封城並非一個輕易的決定。除了2020年最初的全國封城之外，過去內地疫情多次復發，上海都未有再採取封城及全民檢測等措施。一直到上周六（26日），吳凡仍指上海將不會封城，因為「上海不僅是上海人的上海，還承載了中國經濟社會發展的重要功能」，呼籲市民「要有大局觀」。不過此番話才落地一天，上海便改變了主意。

擺在上海面前有兩個很不同的策略：深圳和香港模式。深圳在疫情之初便果斷地選擇封城，花了只一周（3月14至20日）便已控制疫情，周日深圳包括無症狀病例的本土案例只餘7例。另一個案例香港則從早期便堅決不封城，也不全民檢測，希望有限收緊接觸便能控制疫情，不過眾所周知本港防控只能以失敗形容，第五波疫情至今估計已有超過百萬人確診，更奪走了超過7,000人的生命。

經濟固然重要，但正如吳凡所說，上海不只是「上海人的上海」，上海採取什麼的防疫政策最終仍取決於現實。上海過往能不封城是因為這也能控制住疫情，現在疫情有極大擴散風險，便不能再以之前的心態去處理。所幸的是上海的防疫官員勇於打倒昨日的自己，平衡過風檢之後終於還是果斷封城。

近來內地開始討論開放的問題，不過從這波疫情的防控看來，開放之路還須要按步就班，不能操之過急。雖然新冠變種Omicron的死亡率和重症率都較低，但傳播能力極強，在人口基數如此龐大的內地仍會造成相當大的疫情。

兩階段封城適合需要

上海作為一個國際都市，而且「承載了中國的經濟」，論封城全檢之難度，與香港也在伯仲之間，要不然上海也不會直至周六還希望能不封城。官員拿出了很大的勇氣和決斷力才改變主意決定亡羊補牢，同時也按上海特別的情況對政策作出了最大的調整。上海的城市功能不能完全停頓，因此才有了兩階段封城的設計，就像海豚的大腦左右輪班休息以做到24小時不間斷的活動。而人口密集、檢測人手等問題，則以切塊式及網格化分區處理的方式解決。

2022年3月28日，上海，大橋上往日熙攘的車流已不見踪影。 3月27日晚間，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小组辦公室发布消息稱，3月28日5時起，上海以黄浦江為界分區分批實施核酸檢查。

即使我們不在「動態清零」和「與病毒共存」這兩個名詞之間多做爭辯，但上海這種做法才是以行動證明沒有「躺平」、盡力在控制疫情與保持開放之間作出平衡，負起了抗疫的主體責任。上海的行動也反映了香港並非沒有辦法，只是我們的官員欠缺認知問題嚴重性的觸覺、作出決斷的勇氣、還有設計更好的政策的能力。應該反省的是為何疫情早期香港未能把握好機會作出決斷，至今只能作為反面教材。