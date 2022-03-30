01多聲道｜疫情下做好穩定在港外資工作

在香港防疫抗疫形勢異常嚴峻的重要時刻，習近平主席對香港抗疫工作作出重要指示，強調「要把儘快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要措施」「確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定」，既表達了全力支持香港抗擊疫情的堅定態度，體現了人民至上、生命至上的為民情懷，又要求特區政府努力維護社會穩定，在戰勝疫情的迫切任務和香港的長遠發展之間把握好良好平衡。



來稿作者：香港紫荊黨



習近平主席多次強調要維護香港在國家發展大局中的戰略地位與價值。2018年11月12日習主席在會見香港、澳門訪問團時表示，希望香港更加積極主動助力國家全面開放，希望香港繼續帶頭並帶動資本、技術、人才等參與國家經濟高品質發展和新一輪高水準開放，特別是要進一步提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，加快建設香港國際創新科技中心，努力把香港打造成國家雙向開放的重要橋頭堡。

香港肩負國際金融中心角色

「十四五」規劃綱要支援香港建設和發展國際金融、航運、貿易中心，國際航空樞紐，全球離岸人民幣業務樞紐，國際資產管理中心及風險管理中心，國際創新科技中心，亞太區國際法律及解決爭議服務中心，區域智慧財產權貿易中心和中外文化藝術交流中心。這八大中心或樞紐定位，集中體現了習主席和中央政府對香港更加國際化的期許。

目前，由於防疫抗疫的需要，香港繼續堅持「動態清零」政策，對入境者實施長時間隔離，而歐、美、日、韓、新加坡等國家和地區已經普遍採取與病毒共存的政策，開始放鬆邊境管制。外資機構高管普遍認為旅行限制令其無法保持對周邊市場運營動態的密切監督，也無法拜訪包括中國內地在內的商業夥伴和潛在客戶。外資機構感到中國政府不再重視外資權益，甚至感覺中國政府本來就是想以中資機構取而代之。因此，香港面臨駐港外資機構及其員工特別是高管大量撤離的可能性，這種狀況對香港的重要國際金融和商業中心地位帶來較大負面影響。對處心積慮鼓動外資機構撤離香港的美國政府而言，在港外資面臨的諸多問題正中下懷。

香港歐洲商會在其內部報告草案中指出，香港可能需要等到2023年年底甚至2024年年初才能開放邊境，而此舉將導致香港出現有史以來最大的外國人離港潮，數量之大可能是近期歷史上東亞所有城市未曾有過的。該報告草案稱，跨國公司將考慮把以中國市場為重點的團隊遷往內地，而將其亞洲區域分部遷移到新加坡或首爾，這樣香港將會失去其作為國際商業中心的吸引力。

跨國企業出現離港趨勢

花旗銀行在2月中旬表示，其股票衍生品分銷部門負責人已經遷離香港，並決定把股票部門的六名高管從香港調往新加坡和其它市場，另有四、五名董事也在討論調往新加坡事宜，其中包括亞太期貨執行部門以及股票執行顧問業務負責人。這是迄今外資機構針對香港防疫抗疫政策進行調整的最明顯標誌之一。與花旗在香港員工總數相比，這次調離的員工只涉及少數人，卻是跨國銀行將高管調離香港的最大規模行動之一，意味著香港正面臨喪失跨國公司區域總部地位問題。

法國巴黎銀行也表示不得不研究員工和業務搬遷事宜，尤其是積極探討遷往更具成本優勢的新加坡和內地。該行目前尚有近30名員工滯留海外，無法回港，而許多外籍員工因長期不能與家人團聚，正考慮離開香港；中後臺和交易部門等不需要面對客戶的部門均在考慮將人員更多安置在新加坡，很多歐美員工對居住在香港或新加坡感受並無分別；那些做中國業務的部門由於人員回國困難，將會更多考慮將員工直接放在北京和上海，減少香港員工數量。

為了落實習主席有關戰勝疫情和維護香港社會穩定的指示，特區政府宜思考出臺「動態清零」政策下保護外資機構利益、方便外資機構高管旅行的維穩措施，鞏固香港的國際金融和商務中心地位。

管理預期、提高接種、開放通道

首先，加強與外資機構的溝通，有效管理其對開放邊境的預期。考慮就對西方國家開關給出明確的時間表，減少政策不確定性，及時、主動、合理地引導外資機構的預期，使政府政策的意圖良好地傳遞到商界，這樣有助於避免其出現誤判和盲動，防止其對政策的扭曲和誤解帶來不穩定因素。

其次，通過強制和激勵措施大幅提高市民特別是老年人和兒童的疫苗接種率，確保達到90%的免疫門檻，並且保證充足的特效藥供給，從醫療上為對西方國家開關創造條件。針對高危病人群體，特區政府和醫療機構宜做好溝通和解說工作，引導其及時使用新冠病毒治療藥物，包括中藥和西藥，儘快有效降低重症和死亡率。

第三，參考新加坡「安全旅行通道」（SafeTravel Pass）政策，在條件允許的情況下，為跨國公司高管提供豁免隔離待遇，協助主要外資機構減輕疫情帶來的負面影響。新加坡的這一政策分為四個類別，包括航空通行證 (Air Travel Pass)、新聯繫計畫 (Connect@SG)、互惠綠色通道 (Reciprocal Green Lane)和疫苗接種者旅遊走廊計畫 (Vaccinated Travel Lane)，針對不同類型的旅客進行精准管理，值得香港特區政府借鑒。特區政府可以為每家大型跨國公司給出高管豁免隔離配額，允許接種兩針疫苗的高管根據相關規定免隔離旅行。

作者香港紫荊黨成立於2020年，現任主席為李山。



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