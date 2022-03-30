授課考試恢復在即　政府務須加強支援

特區政府早前決定本地學校最快可於4月19日恢復面授課堂，小學、國際學校及幼稚園率先落實，而中學則要待香港中學文憑考試核心科目考試完成後才復課。不過，香港教育工作者聯會進行的調查卻顯示有逾七成受訪教師不支持此一決定，反對原因包括擔憂傳播病毒風險、校方防疫支援不足與不滿當局相關安排等。



截至本星期二（3月29日），全港3至11歲人口已接種第一劑新冠疫苗比例僅為60.16%，僅勉強高於80歲或以上人口的57.59%。教聯會副主席、立法會選舉委員會界別議員鄧飛認為，現時學童的疫苗接種率依然偏低，距離暫時開學日子的兩周多時間未夠讓其提升上去，加上社會每日尚有一定確診數字，最後考慮復課與否要看當時情況。

有校長憂慮疫情未適合幼稚園率先復課。（資料圖片）

健康指引內容落後不清

學界對於港府一項主要不滿，在於當局未有跟隨疫情或政策的變動更新指引。教育局網站連結衛生防護中心的《預防2019冠狀病毒病給學校的健康指引》不僅一直標示「暫擬（interim）」版本，最後審閱日期已經在兩個月前的1月26日，當中內容亦明顯落後於最新措施，譬如完全未有言及教育局在1月20日預告過學校適用「疫苗氣泡」（即現行「疫苗通行證」）。

與此同時，《給學校的健康指引》內容也沒解答好針對學校場景的各種疑難。像是復課行政安排一節內容竟然只籠統交代維持體溫監察、佩戴口罩、清潔雙手、分時段上課與避免共用設施等普通要求，而未處理校方能否為被圍封強檢的教職員申請代課津貼、未來出現校內傳染爆發情況的再停課門檻等具體問題。

同樣憂心的還有文憑試考生，近期就流傳有考生因不想屆時被拒應試而打算事前主動染疫，這種行為無疑屬於愚不可及，但卻實在反映出他們於對當局舉行考試安排欠缺信心。日前教育局、考試及評核局儘管已經跟學界和衛生部門、專家探討為受疫情影響的考生設立特別考場，然而至今尚未得出最終決定，難免會加重考生的憂慮。

林鄭公布幼稚園、小學及國際學校最快4月19日復課。（資料圖片）

協調跨局工作支援學界

由衛生署衛生防護中心擬備的指引文件無法應付校方的需求，以及染疫考生特別安排遲遲未能出爐，其實還折射出在支援學校一事上政府內部欠缺協調。教聯會主席、黃楚標學校校長黃錦良便指出在新一波疫情期間，他發現教育局分區職員根本回答不了校方有關疫情的突發查詢，甚至打發他們改為致電衛生防護中心了事，因此批評兩個部門溝通不足、相互卸責。

平情而論，為了學童的課業與心理、社交健康着想，在安全前提下盡快恢復面授課堂與考試進度絕對是有其必要。預先公告復課日期客觀來看也能夠讓校方早作兩手準備，比較哪天突然宣布重新開學令人措手不及妥當得多。然而想要真正促成順利復課、考試，港府不同部門必須加強彼此協作，向校方與學界提供適切支援以消除其疑慮。

隨着特區政府即將陸續恢復公共服務正常運作，教育局與衛生防護中心亦應從速商討修訂《給學校的健康指引》，並且考慮設置電話專線處理校方、教師與考生的相關查詢事宜。另一方面，當局又要協助學校改善課室換氣設備和獲取充足的清潔、消毒物資，藉此將復課以後校園再次出現疫症爆擊的風險盡力減到最低。