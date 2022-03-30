疫情趨緩但情緒健康嚴峻

港大賽馬會防止自殺研究中心的「防止自殺早期預警系統」數據顯示，最近七天的自殺個案估值平均數超越「極高」警戒線，研究中心在本周二（29日）召開記者會，認為第五波新冠疫情下，防疫措施令長者感到被隔絕，社會充斥負面情緒，呼籲各界盡快介入扭轉局面。



新冠病毒奪走千計性命，疫下亦令情緒問題愈趨普遍，甚至響起自殺警號。該研究中心的團隊發現過去兩周的七天的自殺估值的每天平均數為4.05宗，比對全年的平均數1.8為高，而高危群組是55歲或以上人士。同場出席的生命熱線代表亦稱今年1、2月的電話求助量達2.2萬個，2021至2022年度較上年度的個案數目亦增加五成。研究中心總監葉兆輝呼籲市民主動關心身邊人，尤其是長者。其次，各界在重覆疫情數據時，應一併提及出路。第三，在不增播疫風險下，休閒和社區設施應盡快給市民。

互助行動要持之以恆

第五波的疫情對精神健康的影響較以往大，相當程度因為社交限制措施在幾波疫情中最為嚴厲，尤其禁止跨家庭聚會。在疫情攀升時期，部分染疫者和非染疫者也感到尤其被社會遺棄、倍感孤獨。近日隨着疫情從高峰回落，加上政府、政黨和社區鄰里之間動員義工派發物資，市民多了渠道求助，即使他們不懂或怯於求助，也有更大機會被注意到。

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心推算，自殺個案估值平均數超越了「極高」的警戒線，過去7天的自殺估值平均數為4.05，比全年的平均數1.8高。（記者會網上片段截圖）

疫下家庭難關多 社福、學校要關注

疫情未退，政府對研究中心放寬休閒和社區設施的提議要慎重考慮，但物資和情緒支援可謂要多多益善。當日後疫情真的趨緩，各項互助行動要持之以恆。香港人是線上社交媒體的重度用家，但鄰里支援仍然薄弱，第五波疫情揭示社會還有一大批長者和體弱人士求助無援。他們即使熬得過疫情，日後也可能再困於身體損傷又情緒問題，需要幫忙。

其實，疫下需要支援的不只是長者和體弱者，一般家庭和市民亦面對難關，分別只是多與少。一波又一波疫情，生計和家人相處問題難免累積，失業、生意倒退、無力還債、學業退步等，很容易觸發家人磨擦，處理不慎的話，有機會導致悲劇。

就此，個人固然要保持自制，避免傷害家人或自殘，親友間要互相監察彼此身心變化，但最關鍵還是政府全力控疫，並主導經濟復甦，令商業和就業市場活躍起來。在家庭支援方面，政府要視乎復甦速度，決定要否增加補助和放寬社會福利申請資格，另外，社會福利署要聯同社會服務團體要多推出家庭和長者支援計劃，鼓勵家人有爭執時找社工進行輔導。輔導未必解決生計問題，但可以團結家庭，助他們齊心跨過逆境。隨着復課在望，老師和駐校社工也應多觀察學生的身體情緒有否異樣，適時提供幫助。

至於政府官員，除了要展示香港的抗逆方向外，還要展示同理心，令市民相信政府理解市民焦慮不安，並願意解決問題。若然在上述的實質支援上，官員能多說一點支持市民的說話，例如勿對染疫自責或怪責他人，大部分可以在休息和服藥後康復，也可感輕一點市面的焦慮和不安感。