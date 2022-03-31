改善無家者生活　要各政府部門合作

深水埗通州街無家者在2019年12月被丟棄家當一案，小額錢債審裁處於周二（29日）判康文署敗訴，特首林鄭月娥在翌日（30日）回應事件，提到有指政府無人關心無家者亦不知由哪個部門負責，她澄清「負責的部門一定是社會福利署」，更稱是她過往擔任署長三年多時的重要工作之一，又要求相關部門繼續履行她當時對無家者的關注。



林鄭隨後補充社署的工作是透過志願機構向無家者提供就業和住宿支援，但沒有觸及場地管理等安排。社署日前回應一般進行地區跨部門聯合行動前，署方會協調服務隊做外展探訪，識別無家者福利需要，提醒他們注意個人物品存放，不過沒有提及該次行動中有否曾被知會和為無家者準備了什麼。這正正突顯社署的局限，即不觸碰福利服務以外的範疇。外界看到的是，康文署和警方兩個部門認為反罪惡清場行動屬公共治安範疇，輕視了對露宿者生計的衝擊，事後亦沒有補償行動。

社署現僅提供服務 不涉政策方向

其實，社署對無家者的服務也多是間接的，見諸於資助非政府機構營辦服務隊，由服務隊提供探訪、緊急及短期住宿、輔導和轉介等。署方的直接工作則見於全港無家者調查和登記，以及按需要為當中的公屋申請人向房屋署推薦優先配屋等。

深水埗通州街公園一帶，一直是眾多露宿者的集中地。（李穎霖攝）

政府曾承認露宿者的需要涉及多個政策範疇，包括社福、民政、房屋、醫療、環境衞生、保安等，是一個跨政策局、跨部門的議題，亦稱一直通過跨部門合作，相互協調，相互溝通，緊密溝通，為無家者提供多元化援助。既然如此，單單要提供無家者服務服務社署負責也不匹配。

要理順部門之間的權責，政府可以由勞福局牽頭，跨部門監督無家者事宜，制訂無家者友善政策，一如由民政事務局掌管促進種族平等融和的政策，然後再增加社署權責，日後所有跟無家者相關的政策措施也要經由所屬部門評估，令社署更加主動處理無家者事宜，確保措施對無家者有利，至少不損害他們權益。社署是眾多部門中最熟悉無家者處境，理應最能維護他們最佳利益，其他部門應多採納意見。

+ 3

增加社署權責 跨部門助無家者

有聲音指無家者支善政策由社署檢視可能駕馭不來其他部門，但此說法其實不應出現，一來署方要據理力爭，不應因為層級而輕視受助者需要。例如日後再出現無家者財物倉卒被丟，社署要代表無家者向涉及部門究責，又如在規劃市區重建或過渡性房屋時的新措施上，社署應爭取預留單位給無家者作緊急住宿。當然，若有了勞福局背書，行政架構間的壁壘可望減少。

無家者成了現今不少政府的棘手難題，不只是香港，世界各地也是，新冠疫情更令問題惡化。如上所述，露宿成因複雜，要解決亦要多管齊下。當中，政府的角色不可或缺，畢竟單靠個人或社區之力是不夠的，一定政府投入資源、改革政策。要在介入時要避免部門各自為政，甚至互生矛盾，政府必須指定部門審視與露宿者相關的政策措施。在香港而言，社署和勞福局應當仁不讓，主動承擔更多責任。