李家超周六（9日）宣布參選，老實說，他跟當選了也已經差不多。大量的建制派、選委會委員、立法會議員、商界領袖表態支持，大家都知道，這位前政務司司長是中央唯一祝福的特首參選人，說是直接欽點也不為過。



李家超的競選宣言說，未來施政的三大方向包括以結果為目標、加強競爭力及奠定香港發展基石。單憑這三個方向，我們所能了解的不多，解決市民的問題、分享發展紅利、提升在金融、航運、創科等方面的競爭力、創造安定穩定的環境、守住法治這核心價值等，都是不會錯的說法。至為具體的，莫過於他認同北部都會區可以解決部份的土地房屋問題。

當然，施政方向不同競選政綱，不可能有多少具體政策倡議。而據說銀行界出身的立法會議員黃元山、同時為中學校長的議員鄧飛等皆為李家超的競選辦副主任，分別協助撰寫土地房屋及教育政綱。故此，我們不妨先聽其言、觀其行，看看這位篤定當選的未來特首將有什麼施政重點，化宏觀方向為實際政策。

「撕裂3.0」抑或會令人改觀？

初步從李家超的說法來看，尤其值得留意的挑戰也不少。例如他說特首要有領導能力，令整個政府做到事、有承擔、惠及市民，但過往特首無不以此為重，李家超如何可以做得更好？又如他說會堅守法治，保護人權自由，維持香港的多元活力及包容，但他以往的作風恰恰令一些人擔心過猶不及、矯枉過正。面對社會分歧，李家超矢言會走入社區、真誠溝通，也令人聯想去現屆政府做不到的「we connect」，並憂慮新特首會是「撕裂3.0」。

雖謂聽其言、觀其行，但不代表李家超有閒暇怠慢的空間，目前香港的政治撕裂和社會氣氛尤其不容許。李家超過去曾令很多人——包括我們在內——不滿，我們希望他能夠用革新來讓我們改觀。 與上屆特首選舉相比，現在沒有了林鄭月娥換走梁振英時候的良好開局，李家超這位修例主事官員升官上馬，不少市民對他的質疑甚至怨氣猶深。與此同時，這屆沒有了上屆的兩個陣營競爭，能夠數得出來的名字，幾乎已清一色支持李家超施政。當李家超要人才有人才、要良策有良策、要議員支持有支持的時候，他不只是沒有任何藉口可以做得不好，更是沒有理由可以不交出一百分的成績。

乍聽之下好像要求甚難，但有誰曾說香港特首是容易做？