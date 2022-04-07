「一人模式」的特首選舉

政務司司長李家超周三（6日）正式宣佈辭職，並表達有意參選行政長官。他在辭職發言一一感謝曾經共事的各公務員同事，並表示目前將展開辭職前休假，及後會盡快交代下一步工作。翌日李家超委任立法會前秘書長吳文華、信和集團副主席黃永光和全國政協委員陳清霞為選舉代理人。



隨着李家超宣佈辭職參選，第六屆行政長官選舉的發展逐漸明朗化，似乎沒有其他有份量的人物將會出選。例如早前盛傳為熱門人選的財政司司長陳茂波便表示祝願李家超一切順利，建制派多個重量級人物皆開腔支持李家超。全國僑聯副主席盧文端向《香港01》表示，香港仍在抗擊疫情，選舉時間上亦較倉卒，一人參選入閘的模式最合適香港形勢。可以預期，李家超將成為唯一取得足夠提名的候選人。

2022年4月6日，李家超辭任政務司司長，準備參選特首。

「一人模式」屬意料之內

毋庸諱言，今屆特首選舉的氣氛未如上屆林鄭月娥和曾俊華對壘時那樣熾熱，有市民甚至諷刺不如直接委任新一屆特首。但香港經歷2019年的反修例運動以及長達兩年多的新冠疫情，中央以穩定壓倒一切的方針，屬意僅一名候選人「入閘」，其實也可以說是在意料之內。加上過去幾年的爭鬥不只是民主派與建制派之間，連建制派內部也出現冷嘲熱諷，對於香港的管治毫無建樹。所以在中央的角度，這一屆的選舉自不然是應止戈為武，切法凝聚社會的建設力量，甚至重塑往後五年的政治環境。

再者，目前香港當務之急是控制疫情，同時要推動全面改革，各項民生政策路線可謂已經再無路線之爭。早前港澳辦主任夏寶龍提出的「五個善於」，以及為香港未來勾畫出的「四個方向」，包括解決房屋和告別劏房、籠屋等，香港未來五年的施政日程早已是寫在牆上。甚至行政長官林鄭月娥亦強調政府政策具有很高的延續性。從這個角度看，中央的重視或許不是入閘的人數多寡，而是候選人必須是推動及執行改革。

2017年特首選舉，民主派選委分別提名曾俊華、胡國興，在選舉論壇上二人開火批評林鄭月娥。（資料圖片）

今屆特首選舉的特殊性

然而，既說「一人模式」有當前局勢的特殊性，那就代表這不必然是香港特首選舉以後的形式。2014年全國人大常委會通過的「八三一決定」中，香港特首選舉便是由提名委員會按民主程序提名，產生二至三名行政長官候選人，意味二至三人競爭也是中央所能同意及接受的選舉模式。問題在於香港當前的特殊形勢會否改變，以致在下一屆特首選舉的時候，有足夠的條件重現選舉競爭。

尤其是回歸以來香港實行有競爭的選舉，不少市民雖然無緣參與選出特首，也或許已習慣了有多於一名候選人競逐特首之職。來屆政府因而更有負責製造出有利的政治和社會環境後，讓「一人模式」成為一次例外。更進一步而言，《基本法》第45條訂明香港按照實際情況和循序漸進的原則落實普選特首的願景。在《港區國安法》落實後及選舉制度修訂後的新時代，特區政府更應該透過改善施政、製造客觀環境，重建中央對香港民主發展的信心。

由是觀之，即使未來特首是在「一人模式」下以無競爭當選，但他面對的挑戰其實是比以往各任特首的更重大。