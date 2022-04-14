復常首步將踏出　快速測試應恆常

政府於本周四（14日）宣布如期於21日推行首階段放寬社交距離措施。食肆可恢復晚市堂食至晚上10時，並放寬至四人一枱，八類表列處所都可復業，又撤銷跨家庭禁令。這是繼恢復學校面授課堂後的另一復常措施。商界市民期待外出活動多月，惟國內外疫情起伏不定，本地疫情隨時反彈，市民絕不可鬆懈，時刻準備防疫抗疫。要維持經濟民生活動和控制疫症風險，普及化檢測是可行做法，政府應推動並支援市民恆常進行快速測試。



經過幾個周末和清明節假期，染疫和死亡數字也穩定下降，周四新增1,043感染和54死亡個案，維持近日低水平，加上疫苗接種率和醫療照顧設施已提升不少，放寬社交措施的條件已備。眼前疫情最大變數是復活節連假，正如政府呼籲，市民應自律合作，減少假期外出時間和次數，以保措施順利放寬。政府亦要爭分奪秒改善資訊科技系統，方便染疫康復者透過手機掃碼出入指定場所，減少人手核對的種種不便。

恆常檢測要普及

誠然，社交聚會增加，加上學童恢復面授課程和放寬入境檢疫條件，疫情反彈的風險增多。早前港大學者預視上述因素導致第六波疫情。正因為有了此等警號，各界也要及早應對，縱使未能阻止疫情爆發，也可減少重症死亡個案，那就是接種疫苗和進行病毒檢測。令人憂心的是，新增打針人口又再次放緩，而3至11歲學童的首劑接種比率仍在63%左右，比例較青少年和成年人低，反映不少家長仍然對安排子女卻步。學校和政府部門要積極游說家長，子女愈早打針，愈早建立保護能力。

港府在2月22日公布社交距離措施延續至4月20日，所有受規管的表列處所目前已關閉。（鄭子峰攝）

既然復常難能可貴，社會仍致力控疫，阻止疫情在社會再次蔓延。就此，政府應推動檢測恆常化，讓染疫者自覺不接觸社區。近日理工大學學者宣布研發出新式檢測儀器，準確測出新冠病毒，化驗時間快而且成本較傳統核酸檢測低一半，並稱現時可推出市面。政府、院舍和醫院應接觸團隊，探討引入使用，給高風險人士和密切接觸者多個保障。

其實，醫管局、安老院舍和地盤工人已要定期做快速檢測，而且政府已明言有意在大型活動或進入特定處所前做快測，最新把對象擴闊至學生和食肆員工，學生是每天一次，食肆員工是每三天一次。

拒資助學童快測不合情理

在上學前做快測的消息宣布後，不少家長擔心未來幾個月又要添加一樣防疫開支，又擔心快測包價格因為需求增加而被搶高，生活百上加斤。教育局副局長蔡若蓮解釋公帑要善用，預計快測對一般家庭經濟負擔不會有很大問題，只會派發給領取書簿津貼等項目的學生。這說法不合情理，政府應擴闊資助至全部學童。

學生分階段於4月19日起恢復半天面授課堂。（李澤彤攝）

的確，迄今市面仍找到十元左右一盒的套裝，特首林鄭月娥稱快測是「一個成本低和很方便市民的工具」。但我們以一般家庭角度看開支，結論就會不同。若果父母子女一家四口要恆常做快測，每月快測包開支也要數百至一千元，還未計算口罩和消毒物品支出。當下百物騰貴，消費券、失業援助金也只能幫補過往數月生計，紓困力量有限。其次，政府全數資助學童快測支出，可以減少學童和家長因為不購買而虛報陰性結果的風險。

令人不解的是，政府對同樣高危群組的長者「手鬆」不少。政府在本周三（13日）宣布向年滿60歲長者發放快測包直至下月底，又容許年滿70歲長者在社區檢測中心或流動採樣站免費接受核酸檢測，兩項措施不附帶經濟條件。既然官員屢稱關注一老一幼的健康，兩者待遇不應有別，一同資助。政府花錢在資助快測費用，避免疫情失控，換來一個安穩的學年和更早實施第二第三階段放寬社交限制，絕對值得。