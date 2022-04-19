01論壇．梁海明｜香港新特首所面臨的九大挑戰

香港迎接回歸25周年之際，亦正是迎戰前所未有的挑戰之時。香港不僅要面對突如其然的俄烏戰爭、中概股回歸、新冠疫情、外資機構流失、美國加息等新挑戰，還要解決房屋問題、政府管治團隊改革、重整政商管治聯盟、深度融入內地等舊挑戰。在此九大新舊挑戰下，未來新特首將交出什麽答卷，如何帶領香港步入第二個25年，值得各界關註。



來稿作者：梁海明



五大新挑戰：俄烏戰爭、中概股回歸、

新冠疫情、外資流失、美國加息

第一個新挑戰是有關俄烏戰爭對香港的影響。俄烏戰爭僵局難解，戰爭雖在俄烏之間，但較量卻在俄美之間，也在中美之間，更關係到整個世界大格局演化。客觀而言，美歐與俄羅斯之間的沖突，或給中美關系帶來短期的緩沖。部分俄羅斯金融機構、富豪們和頂尖學者們為逃避歐美的制裁，可能考慮將資產、研究計劃遷移到香港。而且，美國對俄羅斯的制裁，意外加快全球非美貿易與金融支付的發展，以及提升人民幣的國際地位，作為國際金融中心、全球最大人民幣離岸樞紐的香港，不僅有機會面臨一個較寬松的國際氛圍，甚至有可能「人財兩得」。

但是，這場戰爭帶給香港的挑戰依然是巨大的。一方面是歐美對俄羅斯空前嚴厲制裁，帶來次生災害。美國拜登政府已向中國政府明確表示，如果其行為破壞了美國對俄羅斯的制裁，不僅會有後果，甚至將一同受到歐美的制裁。由此帶來的市場激烈波動，對在港的金融機構造成相當大的沖擊。尤其在港金融機構廣泛參與新興市場投資，部分涉及俄羅斯相關資產除了遭受減值損失外，還可能遭到評級機構或歐美客戶的杯葛，業務受到影響。故此，香港不應忽視美歐對俄羅斯制裁範圍擴大的潛在風險。

另一方面，俄烏戰爭引發大宗商品動蕩，全球通脹加劇，香港須承受輸入性通脹的沖擊，逾兩年一波比一波嚴重新疫情下，百業蕭條，民生艱苦，香港社會能夠抵銷通脹上漲壓力的空間漸已消耗殆盡，未來衣食住行等價格若進一步上漲，將令香港經濟、市民更受損傷。

俄烏戰爭令國際局勢變化劇烈，隨國際「立場經濟學」興起，香港未來究竟是「人財兩得」抑或「人財兩失」，十分考驗新特首及團隊對國際政治、經濟動態、走勢的判斷能力。

第二個新挑戰是中概股回歸問題。在美國上市的中概股屢遭沖擊，不少已轉到香港上市。正面而言，吸引越多中概股回港第二上市或雙重上市，不僅發揮香港「國家所需、香港所長」的角色，也將有助於鞏固和發展香港作為國際金融中心的地位。

然而，我們也要清晰看到中概股為香港市場帶來的挑戰。一是中概股是否仍受到國際投資者歡迎。因去年底中國的一系列監管政策變動，令不少投資中概股的機構蒙受損失，近期的俄烏戰爭及制裁行動，更令西方投資者對中國的風險胃納出現系統性收縮，擔心類似災難或會在中概股身上重演。二是香港市場目前未有足夠強大的流動性來承接中概股。香港股市以港元計價，現時香港銀行總結餘未到4000億港元，但在美上市的中概股市值高達1.2萬億美元（約9.4萬億港元），縱使並非所有中概股都轉至香港，但也將拉動大筆資金進入香港，這不僅將令港元處在風口之上，也對香港金融市場帶來沉重的壓力。三是以美國「自己不要，別人也不能要」的習性，香港若積極為中概股提供另一上市渠道，不僅可能遭到金融領域的報復，美國更可能再次舞動貿易大棒，對港停售高科技產品、加大關稅等措施，通過重挫香港中轉港地位，進而沖擊香港貿易及物流產業，影響數十萬個就業職位。

這對於新特首及其團隊而言，更多中概股赴港，長期有利香港金融發展。但短期如何避免未受其利，先受其害的挑戰，值得深思。

第三個是有關新冠疫情的新挑戰。新冠疫情對未來新特首及其團隊最大的挑戰，既非經濟上的挑戰、也非香港國際金融中心地位是否鞏固的挑戰，而是民心向背的挑戰。

多名香港醫學教授均指出，新一輪香港疫情的源頭是生活在基層的一對巴基斯坦籍夫婦，妻子在防疫酒店裏不幸感染後傳染給丈夫，丈夫在逸葵樓拾荒又傳染給清潔工，清潔工作為超級傳播者，展開本輪疫情的一大超級傳播鏈。根據香港特區政府公開數據，這輪新冠疫情爆發以來，至今累計約有9000名患者死亡，累計逾118萬宗確診者當中，感染新冠病毒和死亡者的約90%是長者，且在香港的18區中，深水埗、元朗、油尖旺、沙田、觀塘等5個區最多大廈的市民感染新冠疫情。再對比香港特區政府最新發布的各區市民收入數據，在香港18個區中，約有60%的感染者是住在香港最低收入的觀塘、深水埗、葵青、屯門、黃大仙等9個區，而只有占11%的感染者是住在香港最高收入的3個區中。

香港感染新冠疫情和死亡者中，約90%是老人，約60%是窮人。這些冷冰冰的公開數據背後，一再顯示著香港基層長者更容易死亡，基層市民更易受感染的事實。疫情中更一度發生人道災難，部分感染死者遺體只能停放在病房或醫院外露天帳篷，遲遲未能入土為安，導致市民哀聲怨道、民怨沸騰，引發「興，百姓苦；亡，百姓苦」的廣泛感慨。

上一屆政府的賬或許不應算在下一屆政府頭上。然而，新特首及其團隊未來將如何安撫民心、平息民憤，令基層民眾願意相信新一屆政府可以盡力、盡心幫助基層，帶領香港重新出發，也將是一大挑戰。

第四個新挑戰是外資機構流失。作為國際金融中心，短期的人才和資金外流，雖會對香港帶來重大沖擊，但外資機構撤離香港，才更是嚴峻的長期挑戰。

所謂「鐵打的營盤，流水的兵」，若然眾多外資機構仍在香港「紮營」，不憂沒有人才、資金湧入香港。然而，由於香港的嚴格防疫措施，以及周邊如新加坡、台北市、日本東京等地區的大力招攬，再加上受地緣政治沖擊，不少外資機構避免殃及池魚，已經或在計劃遷往其它城市。譬如，香港歐洲商務協會近日調查顯示，在260 名來自不同商會受訪者中，有25%稱其公司考慮在1年內遷離香港，另有近25%公司會局部遷離香港，只有17%的公司表示不會離開。

所謂「天要下雨，娘要嫁人」，外資機構如果決意離開，中資機構是否能夠填補市場空缺？若從香港金融市場分析，中資機構暫未能承擔如此角色。數據會說話，目前海外投資者仍是港股市場的最重要參與者。港交所發佈的《現貨市場交易研究調查2020》中顯示，海外投資者成交佔比41%。與此同時，根據通過港交所提供的中介持股數據，可以看到港股通全部標的中介持股市值中，11.6%來自中資中介，國際中介以及香港本地中介分別佔到43.7%與44.7%。其次，中資機構資金持港股市值只佔12.2%、成交只佔20%，以及投資偏好比較嚴重，相比海外資金，中資機構資金更偏好新經濟相關的股份。然而，傳統經濟相關股份占港股總市值比例高達70%。

故此，若要挽留擬將「拔營而去」的眾多外資機構，又要吸引更多中資機構赴港「紮營」，既考驗新特首及其團隊對外資機構的「嗲功」，也考驗他們「冧爆」中資機構的能力，「既順哥情又得嫂意」從來不易，但新特首未來卻不能不迎接這一挑戰。

第五個新挑戰是美國加息對香港沖擊。美聯儲今年已展開漫長的加息周期，估計今年將加5次或以上，以及計劃進行「縮表」。在聯繫匯率制度下，港元跟美元掛鉤，香港無疑將受影響。當前香港銀行體系結餘約4000億港元，「彈藥」尚算充足，但對香港而言，如果不跟隨美國加息，將導致目前缺乏獲利投資渠道的國際投資者，或蜂擁而至進行美元對港元的套息交易。若然有國際金融大鱷像1997年亞洲金融危機那樣，與套息交易員聯手，並利用當前香港受疫情襲擊經濟持續受損、人心虛怯，沽售港元獲利，不僅會令港元愈加弱勢，還會令外界衍生對香港金融市場不必要的揣測，尤其會對股市、債市會造成沖擊，嚴重的甚至可能引爆新的金融危機。

若然香港特區政府或多或少跟隨美聯儲加息，以此收窄港美兩地息差，減少受到攻擊的話，則將對在疫情下困頓的本地經濟帶來沖擊，中小企業可能會因加息而倒閉，眾多市民因加息而負擔不起房貸，或會令市場「負資產」增加，增加香港社會的不穩定性。

隨美聯儲加息，刺激美元強勢，已拖累港元兌美元受壓跌至7.8438（4月18日），不但迫近弱方兌換保証7.85，更創2019年10月以來最低。相關數據顯示，2021年2月底至今年1月底，已有約440億美元（約3432億港元）資金流出香港；更有外界悲觀預計，未來一年還將有1000億美元撤離香港，若真如此，屆時無疑將進一步影響香港金融市場的穩定。一旦作為香港經濟命脈的樓市、股市、匯市遭受沖擊，再去修補，傾巢之下，只怕於事無補。那麽，如何防範於未然，無須在新特首一上任就可能要面對一場金融危機，這是第五大挑戰。

除了上述突如其來的五大新挑戰之後，新特首及其團隊仍須面臨原有的四大挑戰。

四大舊挑戰：住屋問題、

政府改革、重整政商、融入內地

其一，住屋問題的挑戰。九七回歸後每一任特首都會提及解決房屋問題，視為重中之重，但至今問題解決不多，或要長遠才見效果。筆者及研究團隊曾嘗試探討當中的原因。

一方面是由於對資本極度友善所造成。筆者及研究團隊通過搜索、分析、比較從1980年至2020年之間，香港每1平方米樓價、每1平方米租金、每1股恒生指數ETF價格，需要香港民眾花費多少時薪才能購買的數據。分析發現，過去40年市民收入與樓租的上漲幅度最高不足8倍，但樓價、股價這些資產價格則暴漲20倍或以上。這無疑顯示出，在勞動、資本和土地三個生產要素中，資本要素已經在香港一枝獨秀，且呈現越漲越高的趨勢。究其原因，是因為香港政府過去40年以來，給予資本持之以恒的高度友善環境，包括沒有征收資產增值稅、遺產稅等限制資本、資產價格快速擴展、上漲的稅種。而正是由於對資本極度友善，才令香港成功晉升為國際金融中心，但後遺癥卻是大量資本湧入香港，造成了香港的高房價，令市民置業更加艱難。

二是樓價下跌對大部分香港市民不利。香港當前居住在私人永久性房屋（私樓）的人口占香港總人口的約53%，對於大多數香港市民而言，私樓承擔了代表事業有成，代表資產保值乃至升值，甚至能否喜結良緣等功能。為成功「上車」，很多香港市民省吃儉用、努力工作。若然政府增加土地供應，多建私樓、多建公屋，供應增加容易造成樓價下降，自然有利於暫時未有「上車」的市民，但此對擁有私樓的53%香港市民而言，意味著「身家縮水」。這對眾多「買樓博升值」、「買樓為養老」的市民而言，無疑是一種打擊。

故此，未來若然既要繼續對資本友善，維持香港國際金融中心的地位，又要解決增加房屋供應問題，同時還要穩定樓市，令樓價不會因增加供應而導致市民身家「縮水」問題，極度考驗新特首及其團隊的能力。

其二，政府管治團隊改革。由中央政府直接主導出台港區國安法，填補了國家安全在香港的缺口，從憲制層面完善了香港選舉制度，堵塞了香港現有選舉制度的漏洞，落實了「愛國者治港」原則後，當前仍存在政治委任官員與公務員隊伍默契度不高、官員決策能力不強、應對媒體和危機處理經驗不足、輔助性研究機構出現斷層、管治團隊之間的有效合作程度較低、管治人才供應不足等問題，導致管治效果差強人意。

故此，隨著深入參與國家「十四五規劃」、粵港澳大灣區建設、深港口岸經濟帶等已排在日程上，香港特區政府問責官員、高級公務員團隊將如何在落實「愛國者治港」的同時，解決公務員系統長期存在的因循茍且、按章辦事、局與部門之間互相扯皮，議而不決等問題，又能在控制疫情及長遠發展規劃上做出成績，能夠集中精力破解香港社會深層次矛盾與問題，發展經濟、改善民生，對於新特首而言，將是一個管治挑戰。

其三，重整政商管治聯盟。港英政府年代和九七回歸初期香港特區政府的政商管治聯盟，簡單而言是「大市場，小政府」，在經濟上主要依靠作為香港商業和工業利益團體代表的四大商會——香港總商會、香港工業總會、香港中華總商會、香港中華廠商聯合會，各自負責調解市場的利益紛爭，政府則只負責協會之間的協調，從而分散和減輕管治的壓力，加固了政府管治地位。

但隨著香港走出經濟高速發展時代，「有錢賺、有工開、有飯吃、有房住」不再是香港民眾的必然。在「餅」不斷縮水的時代，壟斷商業集團繼續對各行業寸土必爭，鯨吞蠶食，中小企業失去立足之地，普通民眾的發展空間愈來愈狹窄。愈來愈多市民因此開始要求特區政府應當更加為民做主，改善乃至更改「大市場，小政府」 政商管治聯盟。

「小政府、大市場」顯然不再適應今日的香港。但對於新特首而言，如果要銳意創新，構建新的政商管治聯盟，或者放棄這種管治聯盟，那麽，既要改變當年為香港帶來成功的黃金法則，又要同時滿足新利益團體、新競爭者、民眾新的要求，這不僅是對新特首是一大挑戰，更是對香港任何一個階層和市民而言，帶來的都是未知的恐懼——香港是否能夠放下往日的榮光？是否有能力作出新的創舉？前方是曙光，還是永夜？

其四，深度融入內地。香港在全球最大的獨特性和吸引力，來自於背靠中國內地，香港必須依靠內地才能發展。未來要發展，要全面提升香港的競爭力，不僅要把握粵港澳大灣區建設機遇，更要把握內地建設全國統一大市場的機遇，通過融入國家發展大局，享受內地蓬勃發展、以及擁有14億人口大市場所帶來的紅利。

然而，面對上述機遇，根據香港一個學術機構近期對香港青年的調查顯示，僅有12.5%受訪青年表示對在粵港澳大灣區內地城市的全職工作感到興趣，比率較2019年所做的調查反而下跌了1.3個百分點。表明沒有興趣赴內地城市全職工作的香港青年，比率則高達82%。這些沒有興趣前往內地城市就業的受訪青年中，有49.1%表示是由於個人或家庭原因，當中包括語文能力、人脈不足及內地工資偏低難以照顧家人等；亦有46.9%受訪青年認為內地資訊不太自由，而對內地城市的全職就業不感興趣；30.4%受訪者則認為內地生活質素較香港差。

未來如何吸引更多港人，尤其是香港青年前往內地工作，把握內地的發展機遇，加強香港和內地融合，也將是新特首及其團隊的一大挑戰。

新特首及其團隊若能逐步完善、解決上述九大新舊挑戰，相信不僅能夠構建以結果為目標解決不同問題的政府管治體系，亦能全面提升香港的競爭力、奠定香港發展穩固的基石，相信香港明天會更好。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。



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