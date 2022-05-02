Mirror紅館演唱會門票注定被炒賣？

炒賣黃牛飛的問題又再次拿出來討論，原因當然就是男團Mirror將在7月至8月舉行十場演唱會。在主辦方合作單位周五（29日）開始接受優先訂票之前，網上已有傳黃牛飛開價每張門票高達6萬元。



6萬元的數字是否真確，以及最終會否有價無市，目前難以斷定。但考慮到去年同一男團演唱會的門票曾炒賣至6千、7千元，門票會否炒至逾萬元始終也不是完全沒有可能。立法會議員田北辰表示，希望政府順勢實施購票實名制。主辦方則表示以現在的售票網站而言，較難採取實名制。

不過，打擊黃牛飛的方法並不只有實名制，而相關的討論亦非首次出現。例如在2014年，立法會議員李慧琼曾引述網上說法，指出「近年黃牛黨僱用大批南亞裔人士到各售票點通宵排隊購票作炒賣，顯示黃牛票炒賣活動越來越有組織和分工仔細」，詢問當局「會否檢討炒賣黃牛票的罰則，以加強其阻嚇力」。惟時任署理民政事務局局長許曉暉只表示，《公眾娛樂場所條例》禁止公眾娛樂牌照場所的門票以溢價出售，但對於條例未能規管康文署轄下場地的問題，則未提任何改變方法。

2019曾言修例涵蓋紅館

及至2018年，打擊黃牛飛的討論可謂到了高峰。當年黃子華棟篤笑的門票被炒賣，4月立法會員議馬逢國質詢政府，會否研究修訂《公眾娛樂場所條例》以覆蓋康文署轄下場所，提高公開發售門票的比例要求，及責成警方加強打擊黃牛黨。特首林鄭月娥表示會檢討條例、考慮刑罰水平是否要提高、增加公開認購的最低比例，以及透露康文署正在試驗實名制。

同年11月，民政事務局向立法會提交文件，表示為了令門票以正式途徑有秩序地出售，並減少大量購票作轉售圖利的機會，可考慮採取的方法包括將康文署轄下場地的門票納入禁止炒賣之列、實施實名制、提高公開門票供應的比例以及增加表演場地。翌年4月，康文署宣布將公開發售門票的比例下限增加至三成，於同年7月起實施。時任康文署署長李美嫦表示提高比例只是「第一步」，時任民政事務局局長劉江華則稱正着手修例，把紅館及伊館納入監管，最快在7月向立法會提交修例。

然後，就沒有了然後。不知道是否反修例風波打亂了政府其他工作的節奏，修訂《公眾娛樂場所條例》一事再沒有下文。而7月至8月的Mirror演唱會將在紅館舉行，也就是繼續不受條例規管的康文署場地，意味抬高門票轉售也不犯法。

既然檢討修例、提高罰則等不是沒有研究過，實名制度也曾經在2018年的久石讓音樂會採用，且現今技術應可克服效率耗時等問題，換言之打擊黃牛飛非不能而不為也。對於一眾喜歡購票進場支持歌手、藝人的市民，只能祝福他們在再下一次購買門票的時候，不用再次承受炒價之苦。