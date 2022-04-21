社會復常但「炒場」不能復常

政府於本周四（21日）放寬社交限制，一眾運動愛好者幾天前已準備上網或親身預約康文署場館，與朋友、隊友比賽操練。但同一時間，「炒場黨」再次現身，高價放售場次。這反映康文署推出的實名登記制度仍有漏洞，亦因此推高炒場成本。康文署和警方等部門應該加強打擊炒場違規行為，務求令炒家絕跡，令廣大市民公平和廉價使用康體設施，促進體育普及化。



這一輪的炒風估計較以往猖獗，一來是市民和球隊難忍沒有參與球類運動和操練比賽的日子，願意付較高炒價，二來是不少場館仍用作各類抗疫用途，場次供應更少。大部分場次已有預約，網上亦有不少出售場次的帖文，有報章留意到部分籃球場場次炒價達1,100元，是康文署收費的約四倍。

康文署提供仿草及天然草地足球場供市民預約使用，但場地數目有限，「炒場」情況嚴重。 (照片取自康文署網頁)

炒場亂象已經困擾社會十多年，市民要麼鬥早到場排隊，要麼就要付額外開支租場，結果只是養活炒家集團。問題在於政府打擊炒場的方法容易被搗破，即使康文署在2018年推出登記實名制，又規定短期內累積兩次不取場者或證明違規轉讓場紙者，其租訂資格會被禁止一段時間，但只要集團派人租場並親自到場簽署，就不算違規。而因為規例增多，炒場成本隨之增加。

普及體育就要打擊炒場

除了一般市民，大小球會也深受打擊，因為絕大部分沒有固定訓練場館。雖然部分球會可以優先預訂康文署場地，但熱門時段仍然僧多粥少，球員未必能在固定時間訓練，而業餘球會則大多要一同爭逐康文署場地，亦要向炒場集團購買場次。集訓不規律加上成本上升，勢必削弱訓練和比賽表現。

警方曾在2019年2月拘捕涉收取球員身份證資料製作假身份證，申請康體通租場後獲利超過一百萬。（黃偉民攝）

政府多番推廣體育普及化，例如每年舉辦全民運動日和全港運動會，但場館場次充裕和收費可負擔更是體育運動普及的必要前提。因此，政府必須加緊打擊炒場集團，短期內應要求租用者要留至場次的大半時間，以及延長停租期。此舉會減少一定炒場成員，但副作用是繼續炒場者的索價更高以抵銷成本，這要靠康文署職員辨識可疑租場者和警方「放蛇」行動打擊餘下份子。

管理場地需求 亦要增加供應

其實，康文署場地不是唯一能提供場地的單位，學校空間不可少看。教育局與民政事務局在2017年開始推行「開放學校設施推動體育發展計劃」，鼓勵學校開放設施予體育團體。然而，過往數字反映外借場地的學校和次數不多，在2020/21學年，只有126家（約14%）的公營及直資學校參加計劃，舉辦168項活動。疫情固然是比率低的因素之一，但曾有體育團體和教練慨嘆，學校不願承擔損耗和損傷責任而拒絕外借，配對不成。政府亦要在疫情趨緩之際，繼續向學校推廣計劃，尤其邀請有外借經驗的學校代表分享，減低同行疑慮。

有中學近月把校內部分地方改建成體適能訓練中心，設施包括符合國際標準的劍擊比賽和訓練場，提升現時校內劍擊學生的支援。該校亦參與了開放學校計劃，可租借場地給機構團體，讓基層學生也可一嘗劍擊滋味。希望學校此舉成為楷模，鼓勵更多學校參與計劃，幫助香港培育更多「張家朗」，爭奪更多國際賽事錦標，貫通本地運動普及化至精英化的路途。

長遠來說，政府要增加體育場地以紓緩市民和球隊需求。我們期望啟德體育園明年投入服務，以至白石體育園盡快籌劃興建，提供場地給各類運動項目。更根本的是，政府須檢視過時的規劃準則，要按未來的人口比例和運動習慣興建運動設施。